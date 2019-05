CHUVA QUE CAIU DURANTE TODA NOITE, ALAGA RUAS DA CAPITAL E ALA DE RAIO-X DO HUSE

17/05/19 - 08:14:19

A chuva forte que caiu durante toda a noite de quinta-feira (16) e madrugada de sexta-feira (16), provocou transtornos em vários pontos da capital.

As informações dão conta de que bairros da periferia foram muito afetados e causou muitos transtornos para a população e provocou alagamentos em vários locais, e as águas acabaram invadindo algumas casas.

No centro de Aracaju a situação não foi diferente e vários canais transbordaram e invadiram algumas lojas. As principais ruas do centro ficaram completamente alagadas e dificultou a circulação de veículos em alguns locais.

Devido a chuva torrencial, a área onde está instalado o aparelho de raio-X do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), acabou ficando alagado, porém não danificou as máquinas e não causou prejuízos à população.