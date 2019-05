Classe política já “articula” os primeiros pré-candidatos para 2022!

17/05/19 - 06:23:25

Muitos que leram o título deste comentário estão se perguntando: já estão discutindo uma nova eleição? Não tivemos uma disputa agora a pouco? E antes não teremos o pleito municipal? São todos questionamentos compreensíveis, mas a política é realmente muito “dinâmica”. Vamos completar sete meses do término do segundo turno da eleição estadual, que culminou com a reeleição “acachapante” do governador Belivaldo Chagas (PSD). O tempo “parece voar”, logo vai começar a campanha eleitoral nos municípios e já há quem esteja focado em 2022.

Como o “galeguinho” não pode disputar mais uma reeleição, os projetos para a próxima disputa estadual começam a ser traçados e, evidentemente, muita coisa passa pela eleição do próximo ano. Não se sabe se Belivaldo vai disputar a vaga de senador ou algum outro mandato, mas é certo que ele tentará fazer um sucessor dentro da sua base aliada e alguns nomes já começaram a ser especulados nas rodas de conversa dos bastidores da política. É bem verdade que alguns pré-candidatos também já começaram a “plantar a semente”, lançando seus nomes. Vão esperar “germinar”…

Dentro do Partido dos Trabalhadores dois nomes são colocados com insistência para o governo: o senador da República Rogério Carvalho e a vice-governadora Eliane Aquino. O primeiro vem encampando uma espécie de “liderança” no Congresso Nacional contra o presidente Jair Bolsonaro (PSL); a segunda nega com veemência sempre que é questionada, prefere fazer seu trabalho “na sombra”, mas quando lhe convém ressurge com um twitter ou entrevista. Não queria ser vice-prefeita e foi; não queria ser vice-governadora e já é; não pleiteou uma secretaria, mas…

O partido do governador pode ter como alternativa ao Executivo o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Tenta se manter próximo da esquerda, mas ainda avalia os primeiros passos do governo Bolsonaro. Por enquanto, segue na oposição, formou uma base eleitoral muito forte em 2018 e tem “voz ativa” no governo atual e, principalmente, na Prefeitura de Aracaju. Outro nome da base aliada, com boa estrutura e capaz de impor seu nome é o deputado federal Laércio Oliveira (PP). Defensor da Reforma da Previdência como “salvação” para o equilíbrio financeiro do País, o empregador seria uma forte candidatura apoiada pelo comércio e pela indústria.

Dois nomes foram “ventilados”, mas ainda não “emplacaram” para o governo: o senador Alessandro Vieira (Cidadania 23) está focado em confrontar o Poder Judiciário, tem um perfil diferente do modelo geral, mas andou “flertando” com a “velha política” e se o governo federal “engrenar” pode ajuda-lo muito em Sergipe; outro nome é o do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), que vai primeiro vai buscar a reeleição em 2020 para depois se colocar à disposição do grupo. Deve mudar de legenda e, se for o caso, buscar uma aproximação com o governo federal.

Mesmo sem nunca ter se manifestado sobre o assunto, dentro do MDB já começou a se “ventilar” uma possível pré-candidatura própria ao governo e este nome seria o do presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo. Seu perfil harmônico e de grupo, sua liderança e capacidade de acomodação, contornando conflitos, são fatores que lhe “cacifam” para a disputa em 2022. Avaliam que ele agrega em uma chapa majoritária. Mas outras legendas “grandes” (em representação nacional) podem apresentar alternativas, como o DEM, PR, PSDB e até o PSC, mas após um grande processo de reestruturação. Ainda é cedo, sim, mas muitos “nomes” já estão colocados. É esperar as “cenas dos próximos capítulos”…

Veja essa!

A Assembleia Legislativa aprovou, por maioria, o projeto de lei Complementar do Ministério Público Estadual (MPE) criando cargos de comissão e suprimindo cargos efetivos. Os deputados Georgeo Passos, Samuel Carvalho (Cidadania 23), Iran Barbosa (PT) e Goretti Reis (PSD) votaram contra a proposta polêmica. Kitty Lima (Cidadania 23) e Rodrigo Valadares (PTB) não participaram da votação, mas se manifestaram contrários ao projeto.

E essa!

A informação é que já tem prefeito de interior e presidente de Câmara Municipal com o discurso pronto para quando o promotor de Justiça da Comarca encaminhar um requerimento “sugerindo” o corte de cargos de comissão: “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço!”. Em síntese: após anos tentando ganhar o reconhecimento da opinião pública, hoje o MPE vai colher os efeitos dessa “bola fora”…

Exclusiva!

Em meio a polêmica de cortes ou contingenciamento de recursos públicos para a Educação, em um breve levantamento feito no Orçamento do Estado de Sergipe de 2018, em uma previsão de R$ 1.044 bilhão, o governo de Jackson Barreto (MDB) e Belivaldo Chagas executou R$ 966 milhões. Como perguntar não ofende jamais, os R$ 78 milhões que deixaram de ser executados do orçamento da Educação, foram cortados ou contingenciados?

Bomba!

A coluna recebeu denúncias, na noite dessa quinta-feira (16), do suposto descaso dentro da Urgência do IPES, onde vários pacientes teriam passado parte do dia esperando o atendimento médico. Chegaram a vazar áudios de discussões entre servidores e pacientes, revoltados com a precarização. Para quem disse que “ia resolver”, pelo visto o “galeguinho” tem muito que fazer…

Poucos médicos

Em um dos áudios vazados na discussão dentro da urgência do IPES, uma paciente argumenta que a demanda na unidade aumentou consideravelmente com a extensão da cobertura do plano para familiares do beneficiário e que o poder público não se atentou e nem se programou para a quantidade de profissionais para o atendimento que é bastante insuficiente…

Chama o Samu!

Falando na Saúde, será que o governador está acompanhando de perto a falta de viaturas do Samu? O Governo mantém duas equipes de Suporte Avançado em Propriá e em Porto da Folha, mas os servidores não podem trabalhar sem o carro na Base. É bom o “galeguinho” ter uma atenção especial com o Samu, mesmo porque fazer propaganda sem o sistema funcionar não adianta nada e o povo segue sofrendo…

Falando nisso

Durante a entrevista de reestreia do radialista Gilmar Carvalho na Rádio Jornal FM, essa semana, o “galeguinho” Belivaldo Chagas disse que não tinha motivos para fazer propaganda do governo agora. Depois corrigiu: “a moringa tá seca e se eu gastar com propaganda agora, vai faltar em outra área. Quando as coisas melhorarem, o recurso vai pingar em todos os lugares. Já fizemos uma campanha da dengue recentemente”.

Abra do olho, galeguinho I

Este colunista pesquisou e tentou ajudar o governador, mas ele parece ter feito “ouvido de mercador”. Foi dito aqui sobre o tratamento diferenciado dado à SEED em detrimento das demais secretarias no que diz respeito a licitações para obras públicas. Além de enfraquecer a SEDURBS, são fortes os rumores sobre um pequenino (e ligeiro) diretor de obras da Educação.

Abra do olho, galeguinho II

Segundo costa no Diário Oficial do Estado dessa quinta-feira (16), a SEED publica sua oitava (é isso mesmo, a OITAVA) dispensa de licitação em pouco mais de quatro meses de governo, onde a empresa Espaço Produções & Empreendimentos LTDA ficou responsável pelos Serviços de Acessibilidade e Revisão na Cobertura da Escola Estadual São Cristóvão, em Aracaju.

Abra do olho, galeguinho III

Outro aspecto que chama atenção deste colunista e que é preciso que o governador “acorde” porque neste tipo de concorrência (dispensa de licitação) o limite é de R$ 33 mil, mas, coincidentemente, todas as dispensas feitas em 2019 teriam ficado um pouco abaixo do limite máximo. Galeguinho, galeguinho…

Flávio voltando ao TCE

10 anos depois, após ser “execrado” por setores da imprensa e esquecido pela classe política, Flávio Conceição caminha “a passos largos” para voltar ao Tribunal de Contas e “pela porta da frente”. Sua defesa conseguiu absolve-lo na Justiça Federal em uma ação de Improbidade Administrativa que lhe cobrava recursos por suposto desvio na Deso. O juiz Edmilson Pimenta acatou o recurso baseado no argumento da nulidade das provas e a consequente extinção da Operação Navalha. Já pode “comprar o terno” para reassumir a cadeira que vem sendo ocupada por Clóvis Barbosa.

Laércio Oliveira

O deputado federal Laércio Oliveira aprovou, na Comissão de Minas e Energia, a realização de seminário de Petróleo e Gás em Sergipe. “Estou fazendo parte da subcomissão de petróleo e gás. E o meu Estado hoje oferece grandes oportunidades para o desenvolvimento da cadeia de óleo e gás em função da oferta de gás através da CELSE, responsável pela termoelétrica Porto de Sergipe, e pelas grandes descobertas de petróleo e gás em águas profundas no litoral do estado, gerando atrativos para implantação de empresas que contribuirão de forma decisiva para o desenvolvimento econômico e social do estado”, disse.

Barra dos Coqueiros

Falando em Laércio Oliveira, ele está animado com a pré-candidatura a prefeito da Barra dos Coqueiros do ex-vereador Vevé, uma aposta dos Progressistas para 2020. Os dois prometem muitas novidades até o segundo semestre…

Zezinho não fica

A informação é que o deputado estadual Zezinho Guimarães já teria a “carta de alforria” para deixar o MDB e se filiar em outra legenda, distante do ex-governador Jackson Barreto. Zezinho tem um planejamento para a capital em 2020 e pretende abraçar a pré-candidatura que melhor atender os anseios do povo.

Fala Pimentel!

O deputado estadual Luciano Pimentel (PSB) fez uma ressalva sobre nota publicada na coluna anterior: “falei que a secretaria de Turismo não se fez presente. Não toquei no nome do secretário. A informação de que ele havia sido convidado foi dada pelo vereador e presidente da sessão especial (Fábio Meireles)”. Feito o registro, mas se o Turismo de Sergipe não foi representado pelo secretário ou algum assessor, ou até mesmo se não foi convidado, é sinal que as coisas precisam melhorar na Pasta. Nosso Estado precisa de uma política objetiva e eficiente para o setor…

Serra do Machado

Foi aprovada na sessão ordinária da Câmara Municipal de Ribeirópolis, a indicação do vereador Max de Zé de Toinho (DEM), a qual solicita que o Governo de Sergipe, através do DER, asfalte as ruas do maior povoado de Ribeirópolis (Serra do Machado). Segundo o vereador, a ação vai proporcionar uma melhor acessibilidade aos moradores e transeuntes.

Calçamentos

Max de Zé de Toinho é autor de uma indicação que solicita que o prefeito Antônio Passos pavimente a paralelepípedos a última rua do Conjunto Pedro Paes Mendonça. Não custa lembrar que a indicação também foi aprovada pela Casa Legislativa de Ribeirópolis.

São Cristóvão

O secretário estadual de Segurança Pública (SSP), João Eloy, recebeu o prefeito Marcos Santana para a assinatura oficial do termo de cooperação mútua que trará para São Cristóvão um núcleo do Instituto de Identificação. A intenção é facilitar o acesso dos sancritovenses à Carteira de Identidade, através dos trâmites legais para o processo de emissão.

Defensoria I

Em alusão ao Dia do Defensor Público, que será comemorado em 19 de Maio, a Defensoria Pública do Estado, em parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, estará realizando no sábado (18), das 8h às 13h, o Mutirão de Atendimento Defensor Público na sua Comunidade, na Unidade de Saúde Josafá Mota de Souza, localizada na Avenida L, S/N, no Mutirão do Conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro.

Defensoria II

Durante a ação, serão realizados serviços de orientação jurídica nas questões de pensão alimentícia; usucapião; divórcio; direitos da mulher e do idoso; questões do consumidor como: juros abusivos de cartão de crédito e empréstimo bancário; reconhecimento de paternidade; união estável; moradia; ofício de isenção de taxa cartorial para segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito; procedimentos de saúde: cirurgias, exames, medicamentos, internamentos, órteses, próteses e suplementos alimentares.

Benefícios

Além disso, a Defensoria Pública contará com orientações do INSS sobre benefícios, aposentadorias, auxílio doença e outros.

Serão ofertados também serviços de aferição de pressão arterial e glicemia; teste rápido de HIV e Sífilis; antropometria; orientação em saúde bucal e prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs); vacina contra a gripe e distribuição de preservativos.

Transportes I

Participantes do 9º Colégio de Comunicação e Marketing da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) tiveram a oportunidade de conhecer de perto todo o sistema de transporte coletivo de Aracaju. Foram visitados oito locais com o objetivo de compartilhar e integrar as experiências desenvolvidas em outras cidades do Brasil.

Transportes II

Os representantes conheceram o serviço de recadastramento dos estudantes 100% online, o sistema de vendas de recarga de passagens da bilhetagem eletrônica e se surpreenderam com a facilidade dos Terminais de Autoatendimento (ATM). “É algo que poderíamos implantar em Curitiba para facilitar a vida dos passageiros para compra de créditos. Esse tipo de visita é interessante para vermos boas experiências para levarmos para nossa cidade”, comentou Renan Carreira, do Setransp de Curitiba.

André Moura I

O ex-deputado André Moura (PSC) esteve em Campo do Brito, ao lado do prefeito Marcel Moade, onde entregou um caminhão compactador de lixo. O Conselho Tutelar também foi contemplado com a entrega de um veículo e do kit aparelhagem, como também a inauguração do Centro de Reabilitação Quitéria Delfina de Souza.

André Moura II

“Ano passado destinei R$ 600 mil para o custeio do PAB, assim, a administração pode comprar medicamentos e dar mais estrutura à saúde municipal, aplicando o recurso que seria utilizado para isso em outra área e investiu na abertura dessa clínica de Reabilitação que será de grande benefício a todos os britenses que necessitam do serviço. Parabéns, prefeito Marcel!”, destacou o ex-deputado.

Fábio Reis I

O coordenador da bancada sergipana, deputado federal Fábio Reis (MDB), informou a garantia de pagamento de mais de R$ 7,3 mi das emendas da bancada de Sergipe executadas pela Companhia Desenvolvimento Vale São Francisco (Codevasf). Deste valor, R$ 1,5 mi foram destinados para pagamento de despesas com a Reabilitação dos Perímetros Irrigados do Baixo São Francisco, emenda de 2017; e R$ 5,8 milhões para equipamentos, emenda de 2018.

Fábio Reis II

Segundo o parlamentar, estes recursos vão impactar a vida dos produtores rurais e dar dinamismo à economia dos municípios contemplados. “Esta é a forma como estamos trabalhando à frente da bancada, lutando para garantir recursos que mudem para melhor a vida dos sergipanos”, disse o parlamentar.

Dia de Boulos!

O presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) estará em Sergipe, nesta sexta-feira (17), participando de três atividades: pela manhã em Itabaiana, à tarde na Faculdade 8 de Julho e, a partir das 19 horas, no Campus de São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Certamente vem falar sobre a polêmica do momento com a Educação. Se não politizar o debate terá a chance de promover uma grande discussão sobre o assunto.

Alessandro Vieira I

Irregularidades nos Fundos de Pensão e maneiras de garantir mais efetividade e transparência à sua gestão serão discutidas em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), em data a ser agendada. O requerimento aprovado é de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania 23).

Alessandro Vieira II

Entre os convidados sugeridos para o debate estão representantes do Fundo de Pensão Petros (dos funcionários da Petrobras); do Fundo de Pensão da Postalis (dos Correios); do Fundo de Pensão Funcef (da Caixa Econômica Federal) e da força-tarefa da Operação Greenfield, deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal em 2016 para apurar desvios em fundos de pensão.

Cabo Amintas I

O vereador Cabo Amintas (PTB) citou casos de violência que chocaram o estado de Sergipe recentemente, dando ênfase aos feminicídios. De início, o parlamentar falou do caso da jovem Ana Paula Jesus dos Santos, 26, ocorrido na madrugada do último sábado (11), no conjunto Dom Pedro I, na Zona Oeste de Aracaju. O que prematuramente era tratado como latrocínio, tornou-se suspeita de feminicídio.

Cabo Amintas II

“Esse é o Victor Aragão, até então esposo da Ana Paula. Ele foi preso no dia de ontem pela Polícia Civil sergipana como principal suspeito da morte da esposa. Nós não estamos aqui para julgar antecipadamente, mas eu confio na polícia sergipana. Essa jovem, casada com o Vitor, achava que estava protegida pelo seu marido. Aí é morta a marretadas… Se ele for mesmo o autor, é muita cara de pau inventar um latrocínio. Mas esquece que a polícia é muito bem preparada! Não há nenhuma comprovação de uma terceira pessoa no quarto em que ela foi assassinada”, explicou.

Machismo

O vereador também evidenciou o caráter machista da violência sofrida pelas mulheres. “As mulheres têm sido vítimas de violência de uma forma absurda nesse estado. Infelizmente, a nossa sociedade machista foi criada ensinando aos homens para que se sintam donos das mulheres. Aí cresce um sentimento de posse, de ‘nós somos os donos’. O cara se separa da mulher e ela não pode seguir a vida dela. No caso da jovem Ana Paula, segundo as informações, ela já queria encerrar o relacionamento. Ele [o marido e suspeito] nega. Assim como nega o feminicídio”, afirmou.

Investigação

Por fim, Cabo Amintas ainda comentou sobre o grande trabalho que essa equipe de investigação faz, especificamente. O parlamentar relembrou que o grupo que trabalha nesse caso de feminicídio é o mesmo que desvendou o caso do borracheiro que agia como “serial killer” em Nossa Senhora do Socorro. Amintas também se solidarizou com as famílias atingidas por tamanha violência.

Bom trabalho

“O cara matou no mínimo 4 pessoas, uma delas desaparecida há mais de um ano. E a polícia sergipana está fazendo um trabalho belíssimo. No dia de ontem a primeira vítima foi identificada e enterrada. Minha solidariedade às famílias que têm perdido seus entes queridos para uma violência sem precedentes no nosso estado. Parabéns aos policiais, que estão no dia a dia, assim como os guardas municipais, recebendo R$8 pra comer e sendo esquecido por esse governo”, concluiu.

