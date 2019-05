COCEVASF PARTICIPA DE PLENÁRIA DO COMITÊ DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

17/05/19 - 04:52:43

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) participa, em Brasília (DF), da XXXVI Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), que tem início nesta quinta (16), às 8h30, com o credenciamento, e termina na sexta (17).

O assessor técnico da Presidência da Codevasf e membro do CBHSF, Athadeu Ferreira da Silva, participará dos trabalhos da plenária. A Companhia é membro do comitê de bacias, na qualidade de suplente, na vaga do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que é titular. Na ausência do ministério, a Codevasf tem direito a voto nas deliberações de Plenária do Comitê de Bacias. Os ministérios representam a área federal no Comitê.

Segundo Athadeu Ferreira, o CBHSF é o parlamento da bacia hidrográfica e representa a sociedade do São Francisco. É uma entidade deliberativa que norteia e sinaliza diretrizes para os governos federal, estadual e municipal equacionarem planos e programas de desenvolvimento de políticas públicas estabelecidas por esses entes governamentais.

Na pauta, estão a assinatura dos termos de cooperação entre o CBHSF e os CBHs Paraopeba e Entorno da Represa de Três Marias; a apresentação do Projeto de Saneamento de Lagoa da Prata (MG), da campanha “Eu viro carranca para defender o Velho Chico” e dos aplicativos de monitoramento de chuva e vazão (ANA) e do consumo de água (ADASA), entre outros assuntos.

O encontro será realizado no Auditório do St. Paul Plaza Hotel, localizado no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 02, Bloco H – Asa Sul, Brasília/DF.

Fonte e foto ascom Codevasf