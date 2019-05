EM NOTA, CERÂMICA SERGIPE DIZ QUE INICIOU HIBERNAÇÃO DO SEU PARQUE INDUSTRIAL

17/05/19 - 13:25:21

A Cerâmica Sergipe Ltda, vem, a público, informar que iniciou, no dia 15.05.2019, PROCESSO DE HIBERNAÇÃO DO SEU PARQUE INDUSTRIAL, localizado em Nossa Senhora do Socorro – Sergipe.

O motivo determinante para essa decisão foi o preço do gás cobrado pela concessionária SERGAS – Sergipe Gás S.A, empresa do Governo do Estado de Sergipe. Idêntico motivo da hibernação da Fafen e certamente de outras fábricas em futuro próximo.

A política de preços da SERGAS, encontra-se abusiva e JURIDICAMENTE ILEGAL, e está sendo objeto de contestação judicial pela Cerâmica Sergipe, inclusive com pedido de Perdas e Danos.

Com o processo de hibernação a Cerâmica Sergipe, inicia os trabalhos de mudanças de uma matriz energética e de RELOCAÇÃO de sua Unidade Fabril em outro Estado do Nordeste

A perda de mais de 600 empregos diretos e indiretos, a perda de arrecadação de tributos, redução de ambiente de negócios, são fatos que se sobrepõe a qualquer discurso teórico-político.

Nenhuma empresa ou empresario tem satisfação em hibernar, mudar ou relocar uma Unidade, mas as condições operacionais só existem se houver uma política real de fomento à atividade produtiva.

Da assessoria