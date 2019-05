Enquete mostra alto índice de rejeição de prefeito da grande Aracaju

17/05/19 - 14:41:09

Com 14.900 seguidores no Instagram, o Gordinho do Povo vem realizando já há algum tempo, a pedido de internautas, enquetes que avaliam os trabalhos dos gestores. Recentemente, Gordinho divulgou o desempenho dos vereadores de Aracaju e agora, a avalição foi feita sobre a gestão do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo.

Convém ressaltar que por se tratar de enquete e que não obedece nenhum tipo de padrão estabelecido por pesquisas, a não ser a opinião de seus seguidores, pode retratar apenas o momento e não a realidade.

Veja o resultado

A enquete sobre o prefeito Inaldo, feita no instagram do Gordinho do Povo, mostra um índice de rejeição naquele município. Foram mais de 5 mil pessoas que entraram no Instagram e deixaram suas opiniões e mostrou que apenas 16% aprovam a administração, enquanto a maioria absoluta, 84%, desaprovam.