GETAM RECUPERA TRÊS MOTOS ROUBADAS EM ARACAJU E REGIÃO METROPOLITANA

17/05/19 - 05:00:06

Na tarde dessa quarta-feira, 15, o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) recuperou três veículos com restrição de roubo e furto em Aracaju e região Metropolitana.

Os militares faziam patrulhamento no bairro Cidade Nova, zona Norte da Capital, quando avistaram, em uma casa abandonada, uma motocicleta honda Bros, após consulta via Ciosp, foi constatado a restrição de roubos e furtos. A segunda moto, uma honda CG Sport, foi recuperada no bairro Santa Maria. Informados por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, os policiais militares fizeram diligências e localizaram a motocicleta em frente a uma residência, que não estava habitada.

Já no bairro Taiçoca, município de Nossa Senhora do Socorro, depois de denúncia de populares, os policiais localizaram uma honda Titan KS coberta de mato em um terreno baldio.

As ocorrências foram registradas na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos.

Fonte e fotos: PMSE