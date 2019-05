GULHERME BOULOS PARTICIPA HOJE DE DEBATE NA UFS CONTRA CORTES NA EDUCAÇÃO

17/05/19 - 06:05:46

Nesta sexta-feira, 17, o coordenador nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e ex-candidato à Presidência nas Eleições 2018 pelo PSOL, Guilherme Boulos participa de três atividades em Sergipe. A primeira delas no Interior do Estado. A partir das 9h, Boulos estará na Praça João Pessoa, no município de Itabaiana, para realizar um debate sobre a atual conjuntura política do País, tendo como tema: “Defender a previdência pública contra a reforma de Bolsonaro”.

Na parte da tarde, o coordenador do MTST, Guilherme Boulos vai para o lançamento da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia – ABJD – Sergipe, em Aracaju. O evento começa às 15h30, na Faculdade 8 de Julho, localizada na Rua Antônio Andrade, 1190, no Bairro Coroa do Meio. A entrada é gratuita. Mas a organização divulga que quem puder leve um quilo de alimento não perecível para a Campanha Nacional de arrecadação de alimentos do MTST. “Periferia Sem Fome”, com o lema “Quem tem fome tem pressa”.

Para finalizar a agenda em Sergipe, Estado onde Boulos recebeu votos em todos os 75 municípios, ele vai ao debate na Universidade Federal de Sergipe – UFS -, em São Cristóvão. A discussão na instituição começa às 18h30, e será sobre a defesa da educação pública contra os cortes de Bolsonaro.

Por Andréa Oliveira