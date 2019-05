O Sétimo Guardião chegou ao fim na noite desta sexta-feira (17) e, claro, atores do elenco se reuniram para se despedir da trama do autor Aguinaldo Silva

17/05/19 - 22:55:03

Nomes como Marcello Novaes, José Loreto e Fernanda de Freitas estiveram em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, para assistirem juntos ao último capítulo.

A trama, com direção geral de Allan Fiterman e direção artística de Rogério Gomes, trouxe de volta o realismo fantástico de outras tramas da Globo, como Saramandaia, A Indomada, Pedra Sobre Pedra e Fera Ferida.

O Sétimo Guardião ainda contou com atores como Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Lília Cabral, Tony Ramos, Elizabeth Savalla, Eduardo Moscovis, Caio Blat e Bruna Linzmeyer.

Na segunda-feira (20), estreia no horário das 9 A Dona do Pedaço, estrelada por Juliana Paes e que conta com Walcyr Carrasco como autor.

Fonte/Foto: globo.com