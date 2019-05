Participantes do curso formação para o Nudec Pec visitam a Petrobras

Com o objetivo de preparar os moradores da área de risco prevista no Plano de Evacuação da Comunidade (PEC) da Zona de Expansão para uma possível evasão diante de uma situação adversa, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), vem formando, desde o dia 6 deste mês, um Núcleo de Defesa Civil da Comunidade na região, o Nudec PEC. Orientadas pela Defesa Civil de Aracaju, as ações buscam tornar os membros do núcleo aptos a executar o plano de evacuação, além de auxiliar os demais moradores. Dessa forma, o órgão realizou, na manhã desta quinta-feira, 16, uma visita técnica ao polo industrial Atalaia, da Petrobras.

De acordo com coordenador da Defesa Civil, major Sílvio Prado, a visita teve como finalidade apresentar aos membros do Nudec PEC as instalações da Petrobrás, conhecendo os dispositivos de segurança existentes para uma eventual emergência. “O objetivo é tornar essas pessoas conscientes de que, apesar de existir o risco, há um controle e uma supervisão muito grande, por meio de dispositivos de segurança, que tornam esse risco o menor possível. Além disso, essas pessoas que estão sendo formadas podem levar essa informação para a comunidade também”, explica o coordenador.

A estudante Daniele Ramos mora na região desde que nasceu. Ela considera a visita fundamental para aplicar os conhecimentos adquiridos com as aulas de formação do Nudec PEC. “Eu achei bastante interessante. Foi tudo bem explicado, e como a Defesa Civil já havia introduzido esses assuntos, vendo de perto nós conseguimos compreender bem melhor como funciona”, aponta Daniele.

Já Meryland dos Santos mora há 15 anos no conjunto Beira Mar I. Ela conta que sempre busca participar de ações como essa para se manter preparada. “É sempre bom sabermos do risco que estamos correndo e também de que forma estamos protegidos”, afirma. Assim como Daniele, Maryland demonstra satisfação com o evento. “Com essa visita, aprendi que estamos protegidos do perigo de incêndio ou de uma explosão, por exemplo. É bom saber que esse cuidado com a nossa proteção está em primeiro lugar”, conclui.

