PC divulga retrato falado do suspeito de ter cometido um homicídio

17/05/19 - 10:24:48

O crime ocorreu em outubro de 2018

A Polícia Civil divulgou o retrato falado do suspeito de ter cometido um homicídio em 8 de outubro de 2018, na cidade de Propriá. O crime teve como vítima um jovem identificado como Wesley Almeida Gonçalves.

De acordo com relatos, a vítima estava jogando vídeo game na casa de um amigo, quando apareceu um homem pedindo água. Assim que o rapaz foi atender o pedido, o suspeito atirou diversas vezes nele, que foi encaminhado para o Huse, mas faleceu. Diante disto, diligências foram realizadas e o retrato falado do atirador criado pela Criminalística a partir dos testemunhos de pessoas que estavam na cena do crime.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que leve ao suspeito seja passada para o Disque Denúncia, por meio do 181, frisando que a identidade do denunciante será preservada.

Fonte e foto SSP