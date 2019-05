PC realiza operação e prende três suspeitos de crimes

17/05/19 - 10:18:11

Na ação, foram apreendidos diversos objetos furtados e uma arma de fogo

Na manhã dessa quinta-feira, 16, a Polícia Civil deflagrou uma operação policial no município de Lagarto e prendeu Carlos André Gonçalves Passos, 34 anos, Gleidson Francisco dos Santos de Jesus, 20 anos, e Luis Carlos dos Santos Oliveira, 21 anos.

O trabalho contou com a participação de todas as divisões da delegacia regional de Lagarto e foi comandado pelas delegadas Michele Araújo, Mariana Amorim e o delegado Jorge Eduardo.

Segundo a delegada Mariana Amorim, titular da 2ª Divisão, um boletim de ocorrência foi realizado após o furto em um estabelecimento comercial da cidade lagartense, motivando o início das investigações sobre o fato e culminando na operação deflagrada na quinta. “Nós identificamos que Carlos André havia sido um dos autores do furto e Gleidson e Luis Carlos teriam receptado os objetos, colocando-os à venda, razão pela qual deflagramos uma operação para capturá-los”, explicou a delegada.

Durante a ação policial, Carlos André reagiu à abordagem e tentou reagir contra os policiais, sendo alvejado pelos agentes e socorrido no Hospital Regional de Lagarto. “O Carlos André é um indivíduo de alta periculosidade, visto que já fugiu do presídio regional Senador Leite Neto e do Centro Integrado de Segurança Pública da cidade de São José da Tapera, em Alagoas, tendo contra ele três mandados de prisão em aberto e uma extensa ficha criminal”, comentou a delegada regional, Michele Araújo.

Na ação foram apreendidos diversos objetos furtados do estabelecimento comercial e uma arma de fogo em poder de Carlos André, o qual apresentou o documento de identidade falso e também foi autuado por esse delito.

Fonte e foto SSP