POLICIAIS CIVIS DE ITABAIANA PRENDEM HOMEM CONDENADO POR ESTELIONATO

17/05/19 - 05:00:21

Policiais civis de Itabaiana cumpriram mandado de prisão em desfavor de Cleidivaldo Araújo, 43 anos de idade, vulgo “Coentro”. Após um trabalho de inteligência, o indivíduo foi localizado no bairro Oviedo Teixeira.

Cleidivaldo foi condenado em 2012 pelo crime de estelionato e uso de documento falso, onde havia atuado em fraude de compra de motocicletas na cidade de Itabaiana. Foi condenado, mas não atendeu às exigências da sentença, tornando-se foragido da Justiça. Além desse crime, o indivíduo também possui envolvimento com roubo de caminhões.

Esta prisão reforça o comprometimento da Delegacia Regional no combate à violência em Itabaiana. A Polícia Civil agradece ainda a colaboração da comunidade e destaca a importância do disque-denúncia (181) para continuidade de ações de combate à violência no Município.

Fonte e foto: Polícia Civil de Itabaiana