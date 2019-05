PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA ENTREGA 28 NOVOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE PÚBLICO

17/05/19 - 13:08:06

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou 28 novos ônibus para a cidade nesta sexta-feira, 17. Os veículos já começaram a circular em Aracaju e servirão às linhas que mais transportam passageiros na região metropolitana. Com esta entrega, conforme afirmou o prefeito, se inicia o processo de renovação da frota do transporte público da capital. Os novos veículos foram adquiridos pela Viação Atalaia Transportes.

“Este é um momento de muita felicidade. São 30 novos ônibus que entram em circulação na cidade – 28 que entregamos hoje e mais dois novos veículos no próximo dia 5. Pela primeira vez na história, uma única empresa, a Atalaia Transportes, faz uma renovação de veículos nesta quantidade. De modo que, a partir de agora, se inicia este processo para que todas as empresas que atuam no sistema também façam a substituição paulatina dos veículos por ônibus novinhos até 2020”, disse Edvaldo.

O prefeito ressaltou que os ônibus entregues nesta sexta-feira têm capacidade ampliada para as pessoas com deficiência (são 12 lugares), possuem câmeras de alta tecnologia que dão mais segurança, além de um dispositivo que só autoriza o deslocamento do veículo após as portas serem fechadas. “É um momento importante, pois são carros novos para as pessoas que mais precisam, para os trabalhadores e estudantes”, frisou.

Edvaldo explicou que a renovação da frota está inserida no Plano de Mobilidade Urbana de Aracaju. “Os ônibus novos se somam ao nosso projeto maior, que envolve quatro corredores de transporte – um deles, o da Beira Mar, já recebendo o recapeamento -, 150 novos abrigos de ônibus, a semaforização inteligente, a construção do novo terminal do Mercado e a reforma dos terminais existentes”, destacou.

530 mil passageiros

Os 30 novos veículos (28 entregues nesta sexta mais outros dois que chegarão em 5 de junho) são resultado de um investimento R$ 9,2 milhões e beneficiarão 535.787 passageiros.

Com tecnologia de ponta, os veículos possuem câmeras de alta resolução, GPS, validadores, chassis Mercedes e carroceria Marcopolo, oferecendo aos passageiros mais conforto e segurança.

Os veículos atuarão nas seguintes linhas: 003 – João Alves/Orlando Dantas (receberá dez ônibus novos); 020 – Piabeta/D.I.A (receberá 6); 030- Marcos Freire I e III/D.I.A (receberá 7); 074 – Unit/Centro (2 novos) e 080 – Bugio/Atalaia (receberá 5 novos).

“Este é um dia de festa, é a gestão honrando com seus compromissos, entregando à população um transporte de qualidade. Temos feito um amplo trabalho de fiscalização dos ônibus para que o cidadão tenha acesso a um transporte digno. A chegada destes 30 novos ônibus é largo passo nas ações que temos feito para melhorar a Mobilidade Urbana em Aracaju”, declarou o superintendente de Transporte e Trânsito de Aracaju, Renato Telles.

Dirigente da Atalaia Transportes e presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), Alberto Almeida, lembrou, em seu discurso, que há um ano e meio, o prefeito apresentou a ele uma lista com oito itens de solicitações de melhorias no sistema, sendo a renovação da frota um deles. “A gente está muito feliz em poder proporcionar ao cidadão mais qualidade no serviço”, disse.

Por Valter Lima

Fotos: Ana Lícia Menezes/PMA