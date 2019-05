PREFEITURA DE ARACAJU INTENSIFICA COMBATE AO AEDES AEGYPTI

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), apresentou na tarde desta sexta-feira, 17, os dados do 3º Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2019. O índice de infestação na capital sergipana foi de 1,8, número considerado como de médio risco para o aparecimento de surtos ou epidemias. Apenas nos bairros Industrial e Santo Antônio, o índice predial foi acima de 4,0, considerado de alto risco. A coleta foi realizada entre os dias 2 e 10 de maio.

A divulgação foi feita pela secretária municipal da saúde Waneska Barboza, o secretário-adjunto Carlos Noronha e a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Taíse Cavalcante. Foi no auditório da SMS, localizado no bairro Coroa do Meio. O levantamento apontou que, dos 43 bairros da capital sergipana, 14 foram classificados em baixo risco (satisfatório), 27 bairros em médio risco (alerta) e dois com a classificação de alto de risco.

Durante a análise, foi constatado que o maior número de focos foi identificado nas residências, em locais como vasos e pratos de plantas, ralos, pias de banheiro, lavanderias, tonéis, baldes e vasos sanitários. Segundo a secretária Waneska Barboza, esses focos precisam ser eliminados pela população. “Nós precisamos que a população entenda que a gente não pode baixar a guarda. A gente precisa entender mais do que nunca que esse é um problema coletivo. Cada um de nós tem que fazer a sua parte para evitar casos confirmados, ou mesmo doenças circulantes e óbitos, como a gente vê no país todo”, alertou.

Ações

A SMS faz um trabalho constante para reduzir cada vez mais o índice de infestação do Aedes aegypti. Foram realizados no primeiro quadrimestre deste ano, oito mutirões, sendo dois no bairro Getúlio Vargas e os demais no Farolândia, 18 do Forte, Japãozinho, Santa Maria, Industrial e Cidade Nova; três levantamentos de índice rápido; 30 aplicações de inseticidas em pontos estratégicos; coletados 20.935 pneus; monitorados 2.634 locais a cada 15 dias; realizados bloqueio de casos, através do fumacê costal até 300 metros do caso suspeito; feitas 290.789 visitas domiciliares e 8.022 em terrenos baldios para o controle do Aedes aegypti.

A Prefeitura também realiza busca ativa de casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya, capacita profissionais da saúde e investiga casos suspeitos. A diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Taíse Cavalcante, também destacou o trabalho realizado junto a outras secretarias. “A gente divulga o ‘Cata Treco’ com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). Esse Programa é importante, pois de janeiro a março, ele ajuda a eliminar os entulhos dos quintais para que nesse período não se transformem em criadouros. Outro Projeto valioso é o ‘Canto Limpo’ realizado em parceria com Secretaria Municipal da Educação (Semed), através dele a gente vai às escolas orientar as crianças em todas as faixas etárias”, contou.

Ainda de acordo com a diretora, a Prefeitura vai intensificar as ações nos bairros nos próximos dias, principalmente no Santo Antônio e Industrial. “A comunidade tem um papel importante neste controle e nós, como gestão, continuamos a intensificar e mobilizar toda a sociedade no cuidado e tratamento mecânico, com a eliminação de locais propícios a se tornarem criadouros. Só assim, através da preparação do meio ambiente, podemos diminuir consideravelmente a proliferação do mosquito, mesmo com a chegada das chuvas”, afirmou.

Agência Aracaju de Notícias

17/05/19 - 20:20:52