Prefeitura de Aracaju mantém atenção às chuvas na capital

17/05/19 - 11:26:21

Desde a noite dessa quinta-feira, 16, as chuvas se intensificaram na capital. O acumulado de 38mm, nas últimas 12h, colocaram em atenção as equipes da Prefeitura de Aracaju, que através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), estão à disposição da população 24h por dia, por meio do número emergencial da Defesa Civil 199. O monitoramento das áreas de risco e o diálogo com os membros dos Núcleos de Defesa Civil da Comunidade (Nudecs) auxiliam os processos preventivos e mantém as equipes preparadas para possíveis situações adversas.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, destaca que as equipes estão alinhadas para uma rápida resposta, caso haja a necessidade. “As ações preventivas são articuladas permanentemente, inclusive com o fortalecimento do diálogo com moradores de áreas de risco. A partir da intensificação das precipitações, as equipes mantém atenção aos chamados que possam surgir, para realizar o pronto atendimento”, informou.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, reforça que a cidade vem respondendo bem às situações de chuvas. “Foram observados pontos de alagamento durante a madrugada, mas já no início da manhã, com a redução das precipitações, houve o rápido escoamento. Não foram registrados transbordamentos de rios”, indicou.

Entre os serviços disponibilizados para a população está, também, o ‘Alerta por SMS – 40199′, como destaca o secretário da Defesa Social. “Esse é mais um canal para informar a população sobre possíveis situações que demandem atenção, para que possam se precaver”, explicou. Para se cadastrar no serviço é necessário efetivar o cadastro através do celular, com o envio de uma mensagem por SMS para o número 40199, contendo, no campo de texto, o número do CEP da residência ou da localidade sobre a qual deseje obter informações. Os alertas são emitidos pela Defesa Civil.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, orienta que a população observe possíveis rachaduras que possam surgir durante o período da chuva, assim como, afundamento de piso, inclinação de paredes, árvores e postes, e demais indícios de situações adversas. “Caso alguma anormalidade seja detectada é importante acionar a Defesa Civil para que possamos fazer uma avaliação e adotar as medidas que sejam necessárias à segurança do solicitante”, reforçou.

Ocorrências

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 17, foi registrada a primeira ocorrência relacionada as chuvas na capital. Ao todo foram cinco chamados para situações de risco de desabamento, risco de deslizamento, desabamento parcial de telhado e alagamento.

As demandas partiram de moradores dos bairros Bugio, Porto Dantas, Cidade Nova e bairro Suíssa. Todas as situações foram atendidas e as providências adotadas, conforme a avaliação de risco para cada situação.

Fonte e foto assessoria