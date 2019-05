PREFEITURA SOCORRO ANUNCIA REAJUSTE SALARIAL DE 3% AOS SERVIDORES

17/05/19 - 14:18:40

Enquanto alguns municípios sergipanos estão enfrentando dificuldades para pagar a folha de pagamento, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo, usou as redes sociais no inicio da tarde desta sexta-feira (17), para informar a todos os servidores municipais, que concedeu reajuste de 3%, valor acima da inflação.

Além disso, Padre Inaldo anunciou a criação de um auxílio no valor de R$ 200 mensal no salário de cada servidor.