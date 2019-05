Prefeitura lança programação do “São João da Barra bom demais”

17/05/19 - 12:57:40

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e de Turismo, abrirá os festejos juninos do Estado de Sergipe com a realização do “São João da Barra é Bom Demais 2019”, nos dias 14 e 15, com atrações locais e conhecidas nacionalmente.

As comemorações serão na Praça de eventos “Anna do Forró”, completamente revitalizada pela Administração Airton Martins.

O secretário Municipal de Turismo, Adailton Martins, falou sobre a estrutura que será oferecida. “A estrutura contará com espaço fechado e segurança privada, além de apoios para garantir a realização de um São João de alegria e paz, como tem sido todos os anos”, informou.

São João da Barra é Bom Demais 2019

Sexta – 14 de junho

– Alma Gêmea

– Jonas Esticado

– Matheus Freitas

– Marcia Felipe

Sábado – 15 de junho

– Bete Evany

– Beskua

– Solange Almeida

– Kaelzinho

– Peruanno

