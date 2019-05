Secretaria de Estado da Saúde realizará Passeio Ciclístico no domingo, 19

Em comemoração ao Maio Amarelo, movimento que tem como proposta conscientizar a sociedade sobre a segurança no trânsito, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizará no domingo,(19), o Passeio Ciclístico “No Trânsito o Sentido é a Vida”. O evento será aberto ao público e não é necessário se inscrever para participar.

A concentração será às 7h na Colina de Santo Antônio, oportunidade em que serão distribuídas camisas alusivas ao evento para os participantes, com largada prevista para as 8h. O público estimado é de 300 pessoas e o destino é o Parque da Sementeira.

De acordo com a referência técnica da área de Violência e Acidentes no Trânsito da SES, Karla Danielly Anacleto, o objetivo do evento, além de estimular uma vida mais saudável com a prática de exercícios físicos, é de informar sobre a utilização dos equipamentos de segurança. Visto que o ciclista faz parte de um grupo vulnerável no trânsito, é importante esclarecer acerca dos direitos e deveres dos ciclistas, respeito aos pedestres, à sinalização e outras ações que garantem a segurança de todos.

“Durante todo o percurso teremos um carro de som com um locutor que conduzirá os ciclistas falando sobre a importância de adotar um comportamento seguro e responsável no trânsito. Haverá toda uma estrutura pronta para atender o público com banheiros químicos, ambulância com equipe de suporte básico de vida do Samu, estande com uma mesa de frutas montada pela Hort Fruti Granjeiros, além de um sorteio com vários brindes oferecidos pela RR Bike e Faculdade Uninassau”, contou Karla.

Percurso

Da Avenida João Ribeiro entrando à esquerda, sentido Avenida Semeão Sobral. Em direção ao Mercado, entra à direita, passando pelo Centro e, após, entra na Avenida Ivo do Prado. Seguindo por toda a avenida, o percurso passa pela Praia Formosa, pela 13 de Julho até o destino final, que será no Parque da Sementeira, local de chegada do passeio.