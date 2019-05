Semana do MEI começa na próxima segunda-feira, dia 20 de maio

Evento oferecerá mais de setenta palestras e oficinas gratuitas aos empreendedores sergipanos

Começa na segunda-feira, 20, a Semana do Microempreendedor Individual. O evento, que prossegue até a sexta-feira, será realizado pelo Sebrae na capital e em outros 23 municípios do interior do estado e tem como objetivo disponibilizar gratuitamente capacitações gerenciais e orientações a quem já possui uma empresa ou tem o desejo de montar o próprio negócio.

Ao longo dos cinco dias serão promovidas 152 horas de capacitação, distribuídas em 76 palestras. Em Aracaju o atendimento ao público acontece das 9h ás 17h30 na sede do Sebrae, localizada na Avenida Tancredo Neves, 5.500. No primeiro dia o destaque é para a palestra de Erick Penna, especialista em vendas e convidado do programa É de Casa, da TV Globo, ás 19h.

No interior, por sua vez, a programação será oferecida em Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Propriá, Estância, Boquim, Canindé, Carmópolis, Capela, Cristinápolis, Divina Pastora, Gararu, Ilha das Flores, Indiaroba, Itabaianinha, Monte Alegre, Nossa Senhora das Dores, Pacatuba, Santa Rosa de Lima, São Cristóvão, Tobias Barreto, Siriri e Umbaúba.

Nesses locais os cidadãos terão a oportunidade de participar de palestras e oficinas sobre temas que fazem parte da rotina do empresário, como finanças, compras, marketing, planejamento e empreendedorismo e vendas. Eles também terão acesso a diversos outros serviços, como emissão dos boletos DAS, realização da Declaração Anual de Faturamento, alteração e baixa no CNPJ.

As inscrições para as atividades podem ser feitas no site www.se.sebrae.com.br. A programação completa também está disponível no mesmo endereço eletrônico.

Informações

Uma das novidades da Semana é a Jornada de Experiências com o MEI, um bate papo com microempreendedores individuais que vão compartilhar suas histórias e aprendizados no mundo dos negócios, relatando os desafios enfrentados no dia a dia, estratégias para resolver problemas e os instrumentos que utilizam para se diferenciar no mercado.

Além dos serviços oferecidos pelo Sebrae, os microempreendedores e potenciais empresários também poderão obter informações junto a diversos órgãos estaduais, municipais e federais que estarão presentes no evento.

Um outro atrativo é a realização de um seminário de crédito, oferecendo aos empreendedores a oportunidade de conhecer as melhores linhas de microcrédito do mercado e descobrir os produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras mais adequados aos seus negócios.

A Semana também tem como foco instruir o MEI sobre as suas obrigações legais. Uma delas é a entrega da declaração de faturamento anual. A legislação estabelece que o microempreendedor precisa informar à Receita o faturamento bruto da atividade desempenhada por ele no ano anterior. O prazo termina no dia 31 de maio e durante o evento os empreendedores poderão realizar o procedimento com o apoio de técnicos do Sebrae.

O MEI é uma categoria jurídica direcionada as pessoas que trabalham por conta própria, faturam até R$ 81 mil ao ano, não possuem participação em outras empresas como sócio ou titular e empregam no máximo um funcionário recebendo o salário mínimo ou o piso da categoria. Em Sergipe há mais de 51 mil pessoas formalizadas como microempreendedores individuais.

