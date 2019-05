SERGAS EMITE NOTA SOBRE ANUNCIO DE HIBERNAÇÃO DA CERÂMICA SERGIPE

17/05/19 - 14:25:30

Após nota divulgada pela Cerâmica Sergipe Ltda, a SERGAS (Sergipe Gás S/A) vem, por meio deste comunicado, fazer uso de seu direito de resposta às informações circulantes na veículos de imprensa referentes à hibernação do parque industrial da Cerâmica Sergipe Ltda (CERSESA) localizada em Nossa Senhora do Socorro (SE).

Inicialmente, a SERGAS gostaria de esclarecer que a suspensão do fornecimento de gás da Escurial, como é conhecida popularmente a empresa Cerâmica Sergipe Ltda, ocorreu devido a falta de pagamento das faturas mensais, diferente do acordado em contrato estabelecido e em conformidade com o acordo de recuperação judicial vigente.

A Sergipe Gás S/A forneceu gás natural à Cerâmica Sergipe Ltda e os gestores da Escurial não arcaram com a responsabilidade acordada, deixando de pagar e devendo o equivalente a mais de 100 dias do seu consumo diário.

Para a SERGAS, o que aconteceu foi o consumo do fluxo de caixa da companhia, o que torna o fornecimento de seus serviços financeiramente inviável enquanto a inadimplência das referidas parcelas não for resolvida.

Em outro ponto da nota em questão, a SERGAS também é responsabilizada pelo processo de hibernação da FAFEN/SE. Na realidade, a SERGAS não fornece e nunca forneceu gás natural à Fabrica de Fertilizantes do Estado de Sergipe, mostrando mais um equívoco dos gestores da Escurial.

Além disso, lembramos que, mesmo com a participação do Estado de Sergipe como acionista, a SERGAS é uma companhia de direito privado, o que a caracteriza como uma sociedade de economia mista. Dito isso, a companhia honra com a concessão feita pelo Estado, ao mesmo tempo que precisa trabalhar com a sua própria sustentação financeira.

Por fim, a SERGAS como uma empresa sergipana, reforça o seu compromisso em ampliar a infraestrutura e promover o desenvolvimento do estado sustentável de Sergipe sempre buscando soluções para incrementar a competitividade do gás natural no estado e, consequentemente, incentivar as indústrias locais por meio de ações como a Chamada Pública de novos supridores de gás natural.