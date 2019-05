Sindicato dos Radialistas de Sergipe, visita a Senadora Maria do Carmo

17/05/19 - 06:49:13

Mais uma vez a senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves, recebeu o Sindicato dos Radialistas de Sergipe, na pauta o PLC 153/2017 que institui a identidade nacional da categoria. A parlamentar declarou total apoio ao projeto, que já foi aprovado em duas comissões do Senado Federal, na CAS e CCT. O projeto já chegou também na CCJ onde a Senadora Maria do Carmo é titular, a parlamentar declarou aos dirigentes sindicais o apoio necessário garantindo seu voto favorável. A entidade classista foi representada pelo Tesoureiro Fernando Cabral e pela diretora Marcia Meirellys.

Fonte e foto assessoria