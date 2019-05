TCE/SE promove o II Seminário dos Auditores de Controle Externo

17/05/19 - 11:17:53

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) realizará no próximo dia 22 de maio, das 8h às 13h, o II Seminário dos Auditores de Controle Externo. O evento reunirá especialistas do controle externo, autoridades, estudantes universitários e a sociedade civil, com o objetivo de difundir o papel constitucional dos Tribunais de Contas do Brasil na condição de indutores de políticas públicas.

Aberto ao público, o Seminário abordará temáticas como a estrutura, funcionamento e reflexos do processo de controle externo na esfera jurídica, a função de controle externo da Administração Pública na perspectiva do Direito Administrativo Moderno, o uso das técnicas avançadas de auditoria e o fortalecimento das instituições republicanas serão outros aspectos abordados.

Serão palestrantes o procurador do Estado, Tiago Bockie; o delegado da Polícia Federal, Márcio Alberto; e o auditor de controle externo do TCU, Jackson Luiz Araújo Souza. Haverá ainda um talk show com o promotor de Justiça, Augusto Cesar, e do procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Côrtes. Todas as explanações terão também participações de auditores de controle externo do corpo técnico do TCE/SE.

As inscrições para o II Seminário dos Auditores de Controle Externo do TCE/SE estão abertas e devem ser efetuadas por meio do site da Escola de Contas (Ecojan): www.tce.se.gov.br/ecojan.

