THIAGUINHO BATALHA ASSUME POR 15 DIAS A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE ARACAJU

17/05/19 - 16:49:57

por Fernanda Sales

Foi realizada na manhã desta sexta-feira, 17, a solenidade de Transmissão de Cargo do vice-presidente, Thiaguinho Batalha (PMB), como presidente interino da Câmara Municipal de Aracaju. Durante 15 dias, o presidente da Casa, Nitinho (PSD), assumirá a Prefeitura de Aracaju, enquanto Edvaldo Nogueira entrará de férias. Estiveram presentes os vereadores Pastor Alves (PRB), Cabo Didi, Dr. Gonzaga (MDB), Fábio Meireles (PPS), Seu Marcos (PHS), Vinícius Porto (DEM) e Zezinho do Bugio (PTB), além dos secretários municipais de Governo, Jorginho Araújo, e da Família e da Assistência Social, Professor Bittencourt.

Para Thiaguinho Batalha, assumir a Casa Parlamentar durante este período de Nitinho como prefeito de Aracaju é uma grande responsabilidade. “Estaremos nessas duas semanas conduzindo os trabalhos legislativos. Tenho certeza que iremos conduzir da melhor maneira possível, sempre em comum acordo com os colegas vereadores. E para que a gente tenha pautas, acima de tudo, propositivas”, informou o presidente interino da CMA.

Nitinho assume a Prefeitura de Aracaju neste sábado, 18, e deixa o comando da Câmara com muita tranquilidade ao vereador Thiaguinho Batalha. “Tenho um carinho pelo vereador Thiaguinho, que é uma pessoa que confio extremamente, um cidadão jovem e compromissado com o povo de Aracaju. Nessa minha saída no período de 15 dias, tenho certeza que ele dará continuidade aos trabalhos que estamos exercendo no Poder Legislativo. E assumindo a Prefeitura de Aracaju, estarei dando continuidade as belíssimas ações que o prefeito vem fazendo à frente da prefeitura, que está bem organizada, com planejamento. Então estarei mantendo e fortalecendo a administração de Edvaldo Nogueira”, destacou.

Os vereadores Cabo Didi, Pastor Alves e Dr. Gonzaga parabenizaram os vereadores durante a transmissão de cargo e destacaram que ambos farão um belíssimo trabalho, tanto na Câmara quanto na Prefeitura.

Fábio Meireles, Seu Marcos e Zezinho do Bugio enfatizaram que esta transição de cargo só tem a dar certo e desejaram boa sorte aos dois parlamentares. “Este é um dia muito importante para o legislativo e o executivo. Será um espaço de tempo pequeno, mas é um momento muito valioso e de grande aprendizado para os dois vereadores”, disse Seu Marcos.

O líder do prefeito na CMA, Vinícius Porto, enfatiza que a Prefeitura e a Câmara estarão em boas mãos. “O prefeito está de férias, são férias merecidas e durante este período, Nitinho assumirá interinamente pela segunda a gestão da Prefeitura. E Thiaguinho Batalha assume a Câmara com muita preparação, tenho certeza que ele dará continuidade ao trabalho que Nitinho vem fazendo pela Casa Parlamentar”, frisou.

Foto Gilton Rosas