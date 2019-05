Vereador Manoel Marcos: “A terceirização é urgente e necessária”

17/05/19 - 15:02:37

O Centro Médico do Trabalhador, responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, prossegue com o trabalho de humanização e excelência com qualidade e execução da prestação dos serviços médicos e clínicos disponibilizados para a sociedade aracajuana.

Quem teve a oportunidade de conhecer o trabalho operacional realizado na UPA foi o vereador Manoel Marcos (PSDB) que visitou a unidade nesta quinta-feira, 16, acompanhado do Conselheiro Municipal de Saúde Dioclécio Fonseca.

Durante a visita, o vereador conversou com os servidores, médicos e pacientes que aguardavam o atendimento. Na ocasião, Manoel ouviu a opinião de avanços nos atendimentos, melhorias no serviço de refrigeração, suporte estruturado na farmácia, etc.

De acordo com o parlamentar, as dificuldades da assistência médica em Aracaju são grandes. Devido ao crescimento geográfico da cidade que aumentou muito e, infelizmente, que não teve o mesmo aumento no número de hospitais.

“Mas, diante das dificuldades que são observadas nas unidades de saúde, eu cheguei no Nestor Piva e fiquei encantado. Com a higienização, com o atendimento, o acolhimento, as policlínicas instaladas aqui com a disponibilidade de ultrassonografia, aparelhos de raio-x, enfim, com a presença de médicos especialistas”, elogiou.

Na oportunidade, o vereador revelou ter ficado surpreendido com o fato da unidade possuir um médico especialista para emergência e urgência para receber as ambulâncias. “É disso que a saúde do município precisa, que todas as unidades tenha a capacidade e eficiência nos atendimentos disponibilizados pela UPA. Hoje, qualquer coisa que ocorra com a minha saúde, eu defendo que me tragam ao Nestor Piva”, destacou.

Nos 4 meses que antecederam a terceirização, foram realizados 25.528 atendimentos. Já nos quatros meses de controle da UPA, através do Centro Médico do Trabalhador, já foram realizados mais de 60 mil atendimentos.

“A terceirização é urgente e necessária. Precisamos de gestores que administrem deste jeito. Oferecendo qualidade no atendimento, com um extraordinário acolhimento”, concluiu o vereador.

Fonte e foto assessoria