Governador Belivaldo Chagas lança Encontro Nordestino de Cultura nesta segunda, 20

18/05/19 - 06:30:55

Na manhã da próxima segunda-feira (20), o governador Belivaldo Chagas lança o Encontro Nordestino de Cultura – Arraiá do Povo 2019. A solenidade ocorre no Hotel Sesc Atalaia, às 7h30, e será destinado aos forrozeiros, grupos folclóricos, trade turístico e imprensa.

O Encontro Nordestino de Cultura acontecerá entre os dias 10 e 30 de junho. Compõem o Encontro: o Fórum Nacional de Música Nordestina, Concurso de Quadrilhas do Arranca Unha, no Centro de Criatividade, Concurso de Quadrilhas do Gonzagão, no Bairro Augusto Franco, já na Orla da Atalaia, acontece o Arraiá do Povo. Na segunda-feira será divulgada toda programação do evento.