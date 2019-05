GOVERNADOR CONFIRMA A INSTALAÇÃO DE NOVA FÁBRICA CALÇADISTA EM CARIRA

18/05/19 - 06:37:18

Em agenda na cidade de Carira nesta sexta-feira (17), o governador Belivaldo Chagas confirmou a chegada da indústria Casu Calçados, proprietária das marcas Di Cristalli e Mixage, no município do Agreste sergipano. Ao visitar o local que abrigará a unidade, Belivaldo informou que o anúncio foi feito pelo grupo empresarial na quinta-feira (16). A nova fábrica ocupará o espaço utilizado, anteriormente, pela Azaleia e poderá gerar cerca de mil empregos na região nos próximos três anos.

Segundo o governador, a vinda da fábrica para Carira é fruto de longas tratativas do grupo empresarial com o Governo do Estado. “Visitamos o galpão no qual, muito em breve, será instalanda uma indústria de calçados, fruto do compromisso assumido por nós com a população de Carira. Tivemos alguns problemas, alguns percalços em função da empresa Lia Line que sinalizou sua chegada ao município, mas acabou não dando certo. Porém encontramos outra indústria, a Casu, que já assumiu o compromisso de que, em no máximo 30 dias, deverá começar a implantação”, explicou Belivaldo.

As negociações com a empresa acontecem por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial de Sergipe (Codise). Para a instalação da fábrica, que já está no mercado há 19 anos, serão investidos R$ 3.989,520,22.

Atraída pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), ação de governo que objetiva a captação de novos negócios para Sergipe por meio da oferta de incentivos, a empresa tem expectativa de gerar 380 empregos diretos já no primeiro ano de funcionamento, com o possível aumento gradativo neste quadro até o terceiro ano de atuação.

“Há possibilidade de daqui a 100 dias já iniciar a produção da primeira linha, gerando emprego para o município de Carira e para toda a região. É uma indústria forte que deverá, nos próximos anos, ter em torno de mil pessoas empregadas na sua linha industrial”, reforçou o governador.

ASN

Foto: Mario Souza/ASN