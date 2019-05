POLÍCIA MILITAR RECUPERA VEÍCULO NO SANTA MARIA INSTANTES APÓS O ROUBO

18/05/19 - 05:35:33

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, recuperaram na noite desta sexta-feira (17), um veículo minutos após o roubo no Santa Maria.

Durante patrulhamento na região, os policiais receberam a informação de que um veículo modelo polo que tinha sido roubado no bairro Porto Dantas e se evadiu em direção à zona sul de Aracaju .

Foram realizadas várias buscas que terminou na recuperação do veículo no bairro Santa Maria, em Aracaju. Segundo moradores, o veículo foi deixado poucos minutos antes dos policias chegarem no local.

Na delegacia, o proprietário foi encontrado e o seu veículo foi devolvido.