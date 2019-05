PRB ainda tem dúvida sobre Aracaju

18/05/19 - 00:01:34

Diógenes Brayner – [email protected]

O ex-deputado federal Heleno Silva (PRB) teve um encontro com o deputado Gilmar Carvalho (PSC), pré-candidato a prefeito de Aracaju e procurando formar alianças com outras legendas. Gilmar ficou muito entusiasmado com o papo. Natural que isso aconteça. Como falta mais de um ano para o pleito, quase tudo que se conversa são conjecturas e especulações, que podem se tornar realidade ou não, em razão do próprio processo de alianças.

Membros do PRB acham, também, que é muito precoce dizer que o partido vai com o PT na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Um deles chegou a perguntar: “e se o PT não lançar candidato em 2020?”. Apesar disso, os republicanos acham que a proposta dos petistas é muito boa para o PRB, porque o Partido dos Trabalhadores sinaliza que vai fazer composição para indicação do vice e o PRB admite que tenha bom nome para disputar esse mandato, que seria o do ex-deputado Jony Marcos.

Mas tem um, porém: quando o PT conversa com o PSB chega a ficar implícito que Valadares poderá, da mesma forma, querer indicar um nome de sua legenda para compor a chapa junto ao cabeça de chapa. Assim percebe-se que o quadro ainda é imprevisível, inclusive porque o ex-deputado Heleno Silva deu uma entrevista dizendo que o governador Belivaldo Chagas (PSB) será consultado para que o PRB adote alguma posição no próximo ano.

A partir do momento que Heleno diz que vai consultar Belivaldo, no mínimo fica clara a necessidade do PRB ouvir sua opinião. Logicamente ele vai pedir que fiquem com Edvaldo, No pensamento de filiados ao PRB, apoiar o atual prefeito diante do tratamento que o partido vem recebendo, fica muito complicado para a legenda, que deseja distância de Edvaldo. De qualquer forma ainda é muito difícil adotar uma posição nesse momento, até mesmo porque o PT demonstra unanimidade para candidatura própria por fora, mas tem vínculos com o prefeito de Aracaju por dentro, e pode ter dificuldades para uma definição.

Muita coisa ainda vai rolar, para que o PRB adote um posicionamento em relação à sucessão municipal em Aracaju.

Registro suspenso

Por não prestar contas junto ao TRE-SE do exercício financeiro de 2017, o diretório estadual do PDT está com seu registro suspenso. Por consequência, repasses do fundo partidário foram bloqueados. A informação é da Fan FM.

*** Segundo o TRE, o presidente do PDT, deputado Fábio Henrique (foto), foi por diversas vezes intimado, mas preferiu ficar omisso e não enviou as informações.

Assessoria confirma

A assessoria jurídica do PDT confirmou que existem algumas pendências de prestação de contas, que estão sendo regularizadas. Segundo a assessoria, são situações que não foram provocadas pela presidência estadual do Partido.

*** Foram oriundas de falta de prestações de contas da legenda em alguns municípios e que a responsabilidade recai sobre o diretório regional.

Não recebeu Fundos

O deputado Fábio Henrique (PDT) diz que o partido em Sergipe nunca recebeu recursos de Fundo Partidário, somente destinado para as eleições de 2018. Retornando à regularização, resultante dessa intimação, é fato que já está praticamente resolvido pela assessoria contábil e será apresentada em juízo.

*** Fabio Henrique avisa que “isso não causa nenhum problema para 2020, nem para recebimento de fundo eleitoral”.

Entra em hibernação

A cerâmica Sergipe Ltda avisa que iniciou desde quarta-feira processo de hibernação do seu parque industrial, localizado no município de Socorro. O motivo determinante para essa decisão foi o preço do gás cobrado pela concessionária Sergas.

*** Diz também que o motivo é idêntico à hibernação da Fafen e certamente de outras fábricas em futuro próximo.

Sergas esclarece nota

Já a Sergas (foto) esclareceu que a suspensão do fornecimento de gás da Cerâmica Sergipe Ltda ocorreu por falta de pagamento das faturas mensais, diferente do acordado em contrato para recuperação judicial da empresa.

*** Quanto à Fafen/SE a Sergas explica que não fornece e nunca forneceu gás natural àquela fábrica. O que mostra “mais um equívoco dos gestores da Cerâmica”.

Diferença alta de preço

O ex-deputado José Carlos Machado (foto) diz que há comentários de que o gás importado de Catar que vai abastecer a termoelétrica da Barra dos Coqueiros custara 2,80 dólares por metro cúbico, enquanto o gás fornecido pela Petrobrás à Fafen custa 8,00 dólares.

*** Não há confirmação sobre os preços, “mas se forem confirmados esses números, trata-se de absurdo”, disse Machado.

Um disputa muito boa

Começa a ser divulgada por parlamentares uma disputa saudável para Sergipe: cada um mostra que está trazendo mais recursos para Sergipe que o ex-deputado André Moura (foto), do PSC. É uma disputa que faz bem ao Estado e precisa ser mostrada.

*** Até agora não se superou André, que ainda continua inaugurando obras de recursos conseguidos durante seu mandato.

PRB pode ter candidato

O presidente do PRB, Jony Marcos, disse ontem tem várias possibilidades de compor e apoiar nomes para disputar a Prefeitura de Aracaju e “até de lançar candidatura própria, pois temos tempo na televisão e fundo eleitoral”.

*** Segundo Jony, o PRB pode indicar até candidatos a vice de nomes como Gilmar Carvalho (PSC) ou Eliane Aquino (PT).

Candidato que for inteligente

Para Jony Marcos, “qualquer candidato à Prefeitura de Aracaju que seja inteligente não dispensará o PRB, que convergiria para estar com Edvaldo Nogueira (PCdoB), como já estivemos várias vezes”.

*** – O PRB começou a ser desprezado por Edvaldo no primeiro turno das eleições do ano passado e quando sofremos o revés no final ele demitiu todos os indicados do partido para a SMTT: o presidente e quatro diretores, disse Jony.

Não sabe onde vai parar

O subtenente Edgar Menezes (foto) diz no twitter: “Não sei onde vamos parar. Já temos homofobia, agora deve aparecer, transfobia, bissexfobia, interfobia, dregfobia, armariofobia, e cada classificação querendo um tratamento diferenciado”.

*** E conclui: “eu achava mais fácil quando todos eram chamados de ‘viados’, nunca tive preconceito”.

Indicação para Ibama

De Brasília chega à informação de que Vera Cardoso fora indicada pela senadora Maria do Carmo Alves (DEM) para ocupar a superintendência do Ibama em Sergipe. O nome foi aprovado pela bancada, mas ainda não há nomeação.

*** Vera Cardoso já foi do Ibama, por indicação do ex-deputado Adelson Barreto.

Valdevan apoia Edvaldo?

O deputado Valdevan Noventa (foto), do PSC esteve ontem com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Rápido, o deputado Gilmar Carvalho (PSC) divulgou que ele iria apoiar a reeleição de Nogueira.

*** Gilmar também é pré-candidato a prefeito de Aracaju e está alvoroçado para filiar-se ao DEM. O apoio do cristão Noventa, pode ser argumento para sua saída da legenda.

Há que se pensar…

Valdevan Noventa é presidente licenciado do Sindicato de Cobradores de Transportes Rodoviários de São Paulo. O maior da América do Sul. O seu apoio interessa mais ao candidato a prefeito da capital paulista. Disso não se tem dúvida.

*** Valdevan é muito vinculado a São Paulo, até seu telefone pessoal tem código 011.

Visita sem tom político

O prefeito Edvaldo Nogueira disse que Valdevan o visitou para colocar o seu gabinete à disposição em Brasília e declarou que quer ajudar Aracaju, com a colocação de emendas e trabalho na Câmara Federal.

*** Valdevan está participando do movimento dos condutores de transportes em São Paulo, que reivindicam aumento salarial.

Movimento na USP

André Jorge Silva (Amoroso Jorge, como é conhecido em Aracaju) está em Ribeirão Preto (SP) e é o representante da USPais, entidade formada por pais de alunos da USP. A filha dele está estudando lá.

*** André – ou Amoroso – foi notícia no jornal da USP por sua participação ativa no movimento estudantil contra o corte de verbas para universidades.

Deu nos grupos sociais

///Tenta impor agenda – Ao planejar votar antecipadamente proposta de reforma tributária com origem na Câmara, Rodrigo Maia tenta impor sua própria agenda sob a alegação de que quer destravar a economia. O objetivo, claro, é se capitalizar politicamente, enfraquecendo ainda mais Jair Bolsonaro.

*** Com apoio dos líderes do Centrão, o presidente da Câmara tentou fazer movimento semelhante em março com a própria reforma da Previdência de Michel Temer – o texto chegou a ser aprovado na comissão especial no ano passado.

///E segue o baile – Flävio Santos publica no twitter que o presidente Jair Bolsonaro sabe que, mesmo que fique provada a culpa do Flávio ‘Miliciano’ Bolsonaro, nada vai acontecer com a família.

*** Pois, o ministro da Justiça já tem a promessa de ser ministro do Supremo. É o super-herói Moro contra a corrupção defendendo bandidos. E segue o baile.

///Pressões de poderes – Segundo a revista Voto, o presidente Jair Bolsonaro teria distribuído, ontem à tarde, texto de autor desconhecido que trata das dificuldades que ele estaria enfrentando para governar o Brasil.

*** Conforme veículos de comunicação, o texto diz que o presidente Jair Bolsonaro está sofrendo pressões de todas as corporações e Poderes.

O presidente Jair Bolsonaro não teve a mesma receptividade em Nova York, como ocorreu quando visitou o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington em março, segundo o jornal britânico “Financial Times”. Publicidade inRead invented by Teads De acordo com a publicação desta sexta-feira (17), a ida de Bolsonaro para receber o prêmio de Pessoa

///Prisão deve ser dura – O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) defendeu o endurecimento no combate ao crime violento. Em sua conta no Twitter ele escreveu que “a solução não pode ser a impunidade de quem viola a lei, mata, rouba propriedade privada ou desvia dinheiro público”.

*** Moro voltou a defender enfaticamente seu projeto anticrime e a persistência no ataque às organizações criminosas. “Não se pode ser leniente com crimes violentos, crime organizado ou com corrupção. Esse é o espírito do projeto de lei anticrime.”

*** O ministro rechaçou com veemência os críticos de seu projeto, que defendem um sistema carcerário menos rígido. Ele fez uma comparação sobre gastos do Tesouro com presos e criminosos em liberdade.

Um bom bate papo

Pouca chuvas – Sertanejos estão preocupados com o pouco volume de chuva que caiu na região neste período do ano. Temem pela safra.

Mais recursos – Não há ainda garantia de que os festejos juninos em Aracaju aconteçam, porque o prefeito Edvaldo Nogueira ainda precisa de mais recursos.

Há um marasmo – O chamado bloco dos políticos que adotaram uma nova política ainda não mostraram como ela se dá. Há um marasmo em todas as atividades.

Todo o dia – Governador Belivaldo Chagas passou todo o dia de ontem em inaugurações por cidades do interior. Só retornou à noite.

Só conversas – O deputado estadual Gilmar Carvalho ainda trabalha sua transferência do PSC para o DEM. Por enquanto é só conversas.

Sem janela – Clóvis Silveira, que coordena o PSC em Aracaju, deixa claro que Gilmar Carvalho não terá janela para filiar-se em outro partido.

Outras siglas – Ontem um dos deputados do MDB disse que o seu colega Garibaldi Mendonça não deve trocar de legenda, embora tenha convites de outras siglas.

Eduardo animado – O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) animadíssimo para disputar a Prefeitura de Itabaiana, mas ainda conversa com lideranças.

Clóvis Silveira – Queimar o presidente no momento em que o Brasil passa por crise, é o mesmo que, embarcado em um avião, querer que o piloto tenha ataque cardíaco!