VEÍCULO CAPOTA E FICA COM OS PNEUS PARA CIMA NA AVENIDA BEIRA MAR EM ARACAJU

18/05/19 - 08:55:01

Um acidente ocorrido no início da manhã deste sábado (18), na avenida Beira Mar, em frente ao Parque das Sementeiras, deixou um carro praticamente destruído.

Não há informações sobre o que teria provocado o acidente que terminou com um veículo Voyage, de cor prata, com as rodas para cima e com o teto do carro amassado.

A polícia militar foi acionada e chegou rápida ao local para atender a ocorrência. Não se sabe se houve feridos.

Foto redes sociais