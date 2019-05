Ações viabilizadas pela Prefeitura Municipal transformam Lagarto num canteiro de obras

19/05/19 - 07:25:08

Só nos últimos dias foram seis obras reiniciadas pela Prefeitura de Lagarto e mais cinco reiniciarão em breve. Os números mostram uma das maiores ações de retomada de obras que o município já viu. De 96% de paralisação, o índice já caiu para 65%, com meta de 35% para as próximas semanas até zerar o número de obras paradas.

Isso faz de Lagarto, o mais importante município da região Centro Sul de Sergipe, um verdadeiro canteiro de obras por toda parte. “Quase todas as obras do município estavam paralisadas há pouco mais de dois meses. Nosso objetivo foi reiniciá-las mais rápido possível, e estamos conseguindo”, ressaltou a prefeita Hilda Ribeiro.

“Resolvemos pendências, replanejamos, regularizamos e a população terá em breve ruas pavimentadas, praças reformadas, unidades de saúde e vários outros equipamentos públicos”, garantiu a prefeita Hilda Ribeiro, que está no comando administrativo e político de Lagarto há pouco mais de dois meses.

A pavimentação dos povoados Barro Vermelho e Brejo, reforma da Praça da Antártica, construções de ponto de apoio no Santo Antônio e Clínica de Saúde da Família na Boa Vista são algumas que já foram recomeçadas e que terão suas obras concluídas o mais rápido possível.

As que estão na fila para o reinício são as pavimentações do Loiola II, do Libório, Albano Franco, ruas localizadas entre o Centro e o Novo Horizonte, Cidade Nova e demais ruas do município que receberão o projeto de pavimentação asfáltica no valor de R$ 6 milhões.

Esse é um dos maiores projetos de retomadas de obras que o município de Lagarto já presenciou. Entre as determinações da prefeita Hilda Ribeiro para tocar novamente os trabalhos estão sendo seguidas à risca pelos secretários de Obras e Planejamento, como reprogramação, aditivo, licenças, orçamentos etc.

A outra meta da Administração Municipal é dar ainda mais celeridade para a entrega dessas obras. E isso vai acontecer nos próximos dias, porque a ordem da prefeita é clara para os seus principais auxiliares: trabalhar dia e noite para concluir todas as obras paradas e inacabadas existentes no município.

Fonte e foto assessoria