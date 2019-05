Caixa Econômica vai convocar os aprovados no concurso de 2014

19/05/19 - 07:42:04

A Caixa vai convocar, a partir de 3 de junho, os aprovados no concurso promovido pelo banco em 2014. Os candidatos serão convocados de acordo com a necessidade e estratégia da empresa.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o objetivo da contratação dos novos empregados é fortalecer a rede de agências, valorizado o atendimento aos clientes e a sociedade. “É importante focar em colocar as pessoas na Rede, que é o principal contato da Caixa com os mais de 93 milhões de clientes que temos”.

PDV

A Caixa abrirá na próxima segunda-feira (20), o Programa de Desligamento de Empregado (PDV).O incentivo financeiro será oferecido aos empregados que desejarem se desligar da empresa e que se enquadrem nas regras do Programa. O prazo para adesão dos interessados será de 20 de maio a 7 de junho.

Fonte: CEF