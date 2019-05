Ciclo de Palestras realça importância da destinação correta do lixo e prepara estudantes

O meio ambiente agradece quando nossa atitude diária é destinar os lixos para os devidos lugares, correto? Para que isso aconteça, é importante sabermos qual é a forma correta de jogar entulhos e não misturá-los, além, é claro, da maravilha que é poder reciclá-los.

Pensando em aplicar bons ensinamentos sobre o assunto, a Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Lazer em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e o Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju realizaram uma palestra , nesta dia 17, sexta, para alunos das Escolas Municipais Maria Carmem Leite Alves e Darci Barbosa Dantas.

A engenheira Florestal Larissa Dias Andrade, de forma dinâmica, comandou a programação com os estudantes, que puderam entender como funciona o processo de reciclagem e a importância da diminuição e extração do lixo.

“De um lado, o lixo tem causado vários problemas para o nosso meio ambiente. Do outro, o processo de transformação dos resíduos sólidos contribuem para a produção e comercialização local”, enfatizou o secretário de Agricultura e Meio Ambiente Izaque dos Santos.

O superintendente do Consórcio, Evaldino Calazans , também debateu sobre o tema, destacando a separação dos resíduos, sendo eles vidros , plásticos, papelão e lixo orgânico

As secretarias envolvidas agradeceram o empenho das diretoras Alda Verônica e Alda Nobre. A causa ambiental continua. No próximo dia 22, as Escolas Municipais Dom Pedro e Narciso Machado também receberão a palestra.

O objetivo final dos encontros é preparar os estudantes para a I Olimpíada Municipal de Educação Sustentável, que acontecerá no dia 05 de Junho.

Por TDantas comunicação