EDVALDO NOGUEIRA TRANSMITE INTERINAMENTE O CARGO DE PREFEITO A NITINHO

19/05/19 - 06:34:35

O prefeito Edvaldo Nogueira transmitiu a chefia do Executivo Municipal ao presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Josenito Vitale, na tarde deste sábado, 18. Edvaldo se ausentará do cargo por duas semanas, período em que estará em férias fora do país. Nitinho assumirá assim interinamente a gestão municipal.

“Me ausentarei por 15 dias para descansar. É a primeira vez que entro de férias nestes dois anos e quatro meses de administração. Mas deixo a Prefeitura em boas mãos. O vereador Nitinho Vitale, que é um amigo, uma pessoa por quem tenho carinho, admiração e que tem dado grande colaboração à gestão municipal, nos ajudando no parlamento a aprovar os projetos que beneficiam os cidadãos”, disse o prefeito.

“Viajo tranquilo, pois sei que Nitinho corresponderá às expectativas da sociedade, dando continuidade ao trabalho que temos desenvolvido em Aracaju. Não precisa de recomendação, pois sei que ele fará um bom trabalho”, prosseguiu.

Na presença dos secretários municipais, que participaram da transmissão de cargo, Edvaldo afirmou que toda a equipe estará à disposição do prefeito em exercício, “dando plena colaboração” para o desenvolvimento das atividades. “Nitinho assumirá na plenitude do cargo e dará continuidade ao nosso trabalho conforme estabelecido no Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju”, frisou.

Para Nitinho, assumir a prefeitura representa “um voto de confiança” de Edvaldo. “Fico muito feliz, pois temos origem parecida: viemos do mesmo povo, trabalhamos sempre com seriedade e respeito. Será um trabalho de continuidade. Edvaldo está fazendo uma administração maravilhosa, transformando nossa cidade e surpreendendo muita gente. Pode viajar tranquilo, prefeito. Você tem um amigo que não criará nenhum problema”, disse.

Estiveram presentes na solenidade os vereadores Thiaguinho Batalha (presidente interino da Câmara), Dr. Gonzaga, Camilo Daniel, além dos secretários municipais.

AAN

Foto Ana Licia Menezes