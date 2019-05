A Dona do Pedaço- Amadeu (Marcos Palmeira) agoniza nos braços de Maria da Paz (Juliana Paes). Rapaz foi baleado no dia do casamento.

O dia que era para ser o mais feliz na vida de Maria da Paz (Juliana Paes), em A Dona do Pedaço, se transformou em uma grande tragédia. Prestes a se casar com seu grande amor, Amadeu (Marcos Palmeira), ela o viu cair em seus braços, todo ensanguentado, após levar um tiro nas costas quando os dois estavam no altar. No capítulo desta terça, esta tragédia vai aumentar o ódio entre os Matheus e os Ramirez, que haviam feito um pacto de paz para o casamento.

Desesperada, Maria implora por socorro: “Socorro! Uma ambulância! Socorro!” Nilda (Jussara Freire) e Miroel (Luiz Carlos Vasconcelos), pais de Amadeu, se apavoram ao ver o filho desacordado. Mesmo com a trégua acordada com os Ramirez, os Matheus têm certeza que o tiro foi disparado por alguém da família da noiva. Os irmãos Ticiana (Áurea Maranhão) e Vicente (Álamo Facó) não se conformam. “Na traição”, diz ela. “Mataram como se fosse bicho”, fala Miroel. → Entenda a história de A Dona do Pedaço Maria da Paz ainda tem esperança: “Ele ainda tá vivo. Sinto seu coração. Socorro, socorro! Chamem os médicos! Socorro!” A jovem é levada para casa e não se conforma por não estar ao lado de Amadeu no hospital. Evelina (Nívea Maria) tenta acalmar a filha, que, desesperada, rasga o seu vestido de noiva manchado de sangue. Maria sabe que o tiro que atingiu Amadeu veio de sua família: “Havia um pacto. Cês quebraram. Quem foi? Foi você, primo Adão. É o mais esquentado da família.” Adão (Cesar Ferrario) garante que não. Maria quer ir ao hospital para saber o estado de Amadeu. A família é contra, eles sabem que, mesmo inocente, ela agora está jurada de morte pelos Matheus. Mas nada é capaz de impedi-la. Quando o pai, Ademir (Genézio de Barros), diz que vai junto, ela não aceita: “Sou a noiva. Não tenho por que ter medo. Os Matheus vão me respeitar. E se não respeitarem, Deus é que sabe. Seja o que Ele quiser Estou nas mãos de Deus.” Fonte/Foto: globo.com

