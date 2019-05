Abertas as inscrições para o I Encontro Sergipano do Livro Didático

O evento propõe articular ações efetivas para melhoria da gestão do Livro Didático em Sergipe

20 de Maio de 2019 | 14:47

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizará o I Encontro Sergipano do Livro Didático, que acontecerá no dia 30 de maio, das 8h às 17h, no auditório da Uninassau, em Aracaju.

O evento terá como objetivos articular ações efetivas para melhoria da gestão do Livro Didático em Sergipe, democratizar os procedimentos no uso do Livro Didático nas unidades de ensino, fortalecer a parceria entre as redes públicas que fizeram adesão ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), promover maior articulação entre as redes públicas de ensino referente ao PNLD, entre outros.

O encontro será destinado a gestores das unidades de ensino da rede estadual, técnicos das Diretorias Regionais que trabalham com o programa Nacional do Livro Didático (PNLD), técnicos da Seduc e representantes das secretarias municipais de Educação, do Instituto Federal de Sergipe e do Conselho Estadual de Educação. Os interessados em se inscrever devem entrar em contato com os técnicos das Diretorias Regionais de Educação para terem acesso ao link, ou diretamente com o a Divisão de Material, Ensino Aprendizagem (Dismea/Seduc), através dos telefones 3253-8101 ou 99965-2923.

De acordo com o coordenador da Dismea, Marcos Vinícius Melo dos Anjos, o encontro será uma oportunidade de fomentar o regime de colaboração com os municípios. “Pensamos em reunir todos os atores que trabalham com o Livro Didático e que são importantes para essa gestão. Estaremos trazendo duas técnicas do FNDE que irão socializar com a gente e tirar algumas dúvidas sobre as mudanças que tem ocorrido desde o final do ano passado com a utilização do PDDE Interativo como plataforma para a gente trabalhar todo o processo do Livro Didático. Queremos também estreitar essa relação entre o FNDE e as secretarias, tanto a estadual quanto as municipais, e aumentar a articulação entre estado e municípios”, disse.

Programação

A programação do encontro terá uma vasta gama de atividades, desde palestras, conferências, mini-cursos, entre outras. Às 10h será realizada aconferência “As novas regras do Programa Nacional do Livro Didático. Em seguida será a vez do Painel de comunicação, com o tema “A gestão do livro didático em Sergipe”; e o painel “A articulação entre a SEDUC e a UNDIME/SE”. às 11h30 será o momento para os participantes tirarem dúvidas e fazerem intercâmbios de ideias.

Pela tarde, a partir das 14h, serão realizados os mini-cursos: O Desfazimento de Livros Didáticos: da Portaria ao descarte; O Protagonismo Juvenil na campanha de conservação dos Livros Didáticos; O PDDE e o Livro Didático: o uso dos processos de Remanejamento e Solicitação de Reserva Técnica; e A Empresa Brasileira dos Correios e a parceria no Programa Nacional do Livro Didático.

