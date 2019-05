Ação Cidadã acontece neste sábado com diversos serviços para a população

20/05/19 - 14:14:18

O bairro Santos Dumont será o beneficiado da vez do Ação Cidadã, projeto idealizado pelo vereador Thiaguinho Batalha, em parceria com empresas privadas, para oferecer diversos serviços gratuitos para a população. O projeto já teve várias edições e passou por locais como a Aruana, Suissa e Castelo Branco.

O Ação Cidadã inicia às 13h e alguns dos serviços que serão oferecidos nesta próxima edição são: Aferição de pressão e teste glicêmico, emissão de carteira de trabalho, recreação, carreta da mamografia, corte de cabelo, entre outros.

“Mais uma edição do nosso projeto Ação Cidadã onde só quem tem ganhar é a população e desta vez a do Santos Dumont. Será um dia com diversos serviços para toda a família e esperamos a presença de todos”, afirmou Thiaguinho.

As empresas parceiras desta edição são a Universidade Tiradentes, Celi, Auto Peças Macedo, Lojão Fasouto, Unicatt e A Suprema.

FM Assessoria