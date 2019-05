Anápolis sediará 1ª etapa do Campeonato de Voleibol Sentado Feminino

20/05/19 - 09:52:00

Nos dias 22 a 26 de maio, a cidade de Anápolis, em Goiás, reunirá as melhores atletas do país que disputarão a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Feminino. A competição realizada pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), que conta com o apoio da Prefeitura de Anápolis, será realizada no Ginásio Internacional Newton de Farias.

O campeonato contará com mais de 60 atletas, divididas em seis equipes, que buscam o título desta 1ª etapa através do sistema de pontos corridos, onde todos jogam contra todos. Os jogos terão início na noite do quinta-feira, 23, e seguirão com partidas nos turnos da manhã e tarde na sexta-feira, 24 e sábado, 25.

Para o presidente da CBVD, Ângelo Alves Neto, a modalidade está ganhando espaço no cenário esportivo e atraindo com novas equipes que pretende ingressar no esporte. “Desde que assumimos a confederação temos realizado um trabalho de disseminar a modalidade pelo país e atrair a inclusão de novos atletas e equipes, como já estamos implantando na seleção. Em Goiás já temos duas equipes participando e esta competição promete difundir ainda mais o esporte na região”, delcarou.

Equipes

Estarão participando do Campeonato Brasileiro as equipes da Associação Desportiva para Deficientes (ADD), de São Paulo; Associação dos Deficientes de Aparecida de Goiânia (Adap), de Goiás; Associação dos Deficientes Físicos da Amazonas (Adefa), de Manaus/AM; Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adefego), Goiânia/GO; Associação Atlética Anthares (Anthares), de Maceió/AL; Serviço Social da Indústria (Sesi), São Paulo/SP.

