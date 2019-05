Confiança, Lagarto, Sergipe e Olímpico classificados para as semifinais

A primeira fase do Campeonato Sergipano Banese SUB-20 da Série A1, foi concluída neste sábado (18) com dois jogos. Essa foi a sétima e última rodada do Sergipão Banese SUB-20. Na capital sergipana, o Sergipe goleou o Boca Júnior por 5×0. Os gols do time colorado foram marcados por João Victor Pereira (2x), Neto, Carlos Muribeca e Luís Paulo. Com o resultado o Sergipe garantiu a classificação para as semifinais do estadual.

No município de Itabaiana, na região agreste do estado, o clássico da rodada entre Itabaiana x Confiança. O time azulino manteve a boa campanha no estadual e venceu por 1×0, gol do Juan. Com a vitória o Confiança terminou a primeira fase na liderança do Sergipão Banese SUB-20 da Série A1.

É bom lembrar que o Olímpico enfrentaria o Dorense, na rodada, mas, com a desistência do touro do sertão o Olímpico automaticamente soma os três pontos e vence a partida por 3×0. E a equipe do Lagarto enfrentaria o Guarany, mas o clube do sertão sergipano solicitou afastamento do campeonato, com isso, o Lagarto vence a partida por 3×0.

Com a fim da primeira fase, quatro equipes estão classificados para as semifinais do estadual, são elas: Confiança, Lagarto, Sergipe e Olímpico. Na próxima semana, o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) vai divulgar os detalhes das semifinais do Sergipão Banese SUB-20 da Série A1.

Fonte e foto FSF