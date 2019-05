Detran Sergipe participa de ações educativas no município de Estância

20/05/19 - 09:34:57

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), através da Escola Pública de Trânsito (EPTran), esteve na última sexta-feira, 17, em Estância para participar da programação do Maio Amarelo naquela localidade. O evento foi promovido pela Secretaria de Defesa Social e Cidadania e pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito e contou com diversas atividades educativas para a população do município.

Pela manhã, foram realizadas palestras para crianças no ônibus-escola do Detran/SE, ministradas aos alunos da Escola Núbia Lima Nascimento por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e pelo coordenador da EPTran, Lacerda Júnior. O superintendente municipal de Transporte e Trânsito, Enilson Aragão, e a secretária municipal de Defesa Social e Cidadania, Georlize Teles, também participaram da ação.

“O Movimento Maio Amarelo se fortaleceu em Sergipe. Este ano, todos os municípios onde o trânsito é municipalizado realizaram eventos alusivos ao Movimento, que trouxe o tema: No trânsito, o sentido é a vida. A participação do Detran/SE tem sido decisiva no apoio à campanha, quer seja com palestras, quer seja com orientações”, destacou Georlize.

A secretária enfatizou que em Estância o movimento foi levado para os quatro cantos da cidade, priorizando a área rural e os bairros mais afastados do perímetro central. “A ideia é que pudéssemos levar informações voltadas ao exercício da cidadania no trânsito àqueles socialmente mais vulneráveis”, disse.

Para o coordenador da EPTran, Lacerda Júnior, as ações do Movimento Amarelo têm sido bastante positivas em Sergipe, mas ainda estão sendo contabilizados muitos acidentes de trânsito. “As ações educativas estão se espalhando, mas é preciso que a sociedade se integre mais à campanha para que possamos fazer do trânsito um local mais seguro para todos”, apontou.

A ação no município contou ainda com o apoio da professora Marta Regina, do Departamento de Educação para o Trânsito, e da equipe da Ronda Municipal Escolar (ROME), que tem à frente o GM Pinna.

Ascom – Detran/SE