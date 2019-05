EM DOIS ANOS, SUBPREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO É ASSALTADA QUATRO VEZES

20/05/19 - 13:55:13

A subprefeitura do município de São Cristóvão, localizada no conjunto Eduardo Gomes, foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (20), ao chegarem nas dependências da subprefeitura e se depararem com mais um furto.

Essa foi a quarta vez que o local é assaltado, sendo o primeiro caso registrado em 2017, a subprefeitura foi alvo da ação de bandidos por três vezes.

Dos furtos àquele local, o que chamou mais atenção foi o caso registrado em janeiro de 2017, quando 29 motocicletas e alguns equipamentos de informática foram furtados da sede da Subprefeitura de São Cristóvão.

Com informações de RW NEWS