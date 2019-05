Encontro Estadual de sementes do Semiárido propõe fomento do uso de sementes crioulas

Evento, que reunirá agricultores, gestores e pesquisadores e contece nesta quarta e quinta-feira, 22 e 23 de maio, no Hotel Orion

Sementes crioulas são variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas. Passadas de geração em geração, essas sementes carregam a história de comunidades inteiras, geram renda com dignidade aos agricultores familiares e levam à mesa da população alimentos socialmente responsáveis e saudáveis, sem o uso de agrotóxico.

Para promover o diálogo sobre os avanços e dificuldades na utilização das sementes crioulas, estimular sua utilização, promover a troca de experiências locais e, sobretudo, fomentar a criação de uma nova rede de sementes crioulas em Sergipe, será realizado o Encontro Estadual de Sementes do Semiárido.

O evento acontece nesta quarta e quinta-feira, 22 e 23 de maio, das 8h às 18h, no Hotel Orion, localizado na Urbano Neto, 121, Coroa do Meio, em Aracaju. O encontro reunirá agricultores/as, pesquisadores/as, gestores/as, representantes de ONGs e movimentos sociais que atuam no campo da agroecologia.

A iniciativa é do Programa Sementes do Semiárido, executado pelo Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC), em parceria com a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) e apoio da Fundação Banco do Brasil.

Bastante vasta, a programação do encontro inclui mesas redondas, exposições e debates sobre temas como convivência com o semiárido, a Lei estadual de agroecologia, a lei de sementes e o protagonismo das mulheres na discussão de sementes em Sergipe.

Entre os debatedores confirmados, estão Alexandre Pires, Presidente Nacional da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA); João Alexandre, coordenador da ASA Sergipe; e dos coordenadores do Centro Dom José Brandão de Castro. Também participarão do encontro representantes da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (SEIT), da EMBRAPA e da Rede Sergipana de Agroecologia (RESEA).

No segundo dia de encontro, quinta-feira, 23, serão apresentados resultados de testes de Transgenia no âmbito do Programa Sementes do Semiárido, realizados pelos técnicos do programa por meio do Centro Dom José Brandão de Castro.

O evento será encerrado com uma feira de produtos agroecológicos e de sementes crioulas e um flash mob, com o objetivo de chamar a atenção da população para os perigos do uso de agrotóxicos e de sementes transgênicas, e apontar como alternativa a eles, o uso de sementes crioulas. As duas atividades acontecem simultaneamente na Praça Fausto Cardoso, a partir das 14h do dia 23.

Sobre o Programa Sementes do Semiárido

Para ampliar a proposta de convivência com o Semiárido, a ASA lançou em 2015 um programa que reforça a cultura do estoque das sementes crioulas e busca resgatar seu uso e recuperar sua qualidade genética.

O Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Manejo da Agrobiodiversidade – Sementes do Semiárido tem sua concepção assentada no reforço das estratégias de resgate e valorização do patrimônio genético, através do fortalecimento das práticas já existentes de auto-organização comunitárias.

Assim, mais do que garantir infraestrutura para estocar água para beber e produzir, as famílias são apoiadas na sua prática de guardiães das sementes crioulas, no âmbito do programa, que garante a construção de uma casa coletiva, com 1 banco de sementes para cada comunidade atendida. Em Sergipe, o programa é executado pelo Centro Dom José Brandão de Castro, em parceria com a ASA e a Fundação Banco do Brasil.

Sementes crioulas

Entre as vantagens das sementes crioulas estão a fácil adaptação às condições específicas das regiões, a alta variabilidade genética, a seleção e melhoramento genético realizados pelas famílias agricultoras, além do manejo e produção sustentável, com o conceito de imitar a prática da natureza e otimizar o agro-ecossistema.

Outra vantagem das sementes crioulas é o alto teor nutricional dos alimentos produzidos por meio delas. Assim, esse tipo de semente desempenha um papel fundamental na garantia da soberania alimentar, pilar que coloca como destaque o direito dos povos a alimentos nutritivos e culturalmente adequados, acessíveis, produzidos de forma sustentável e ecológica.

Transgênicos

Apesar se serem alardeadas como altamente resistentes a pragas e com resultados de produção superiores, as sementes modificadas e criadas nos laboratórios – chamadas transgênicas – têm em seu plantio o uso de agrotóxicos e fertilizantes, que prejudicam diretamente tanto a saúde do/a agricultor/a familiar quanto do consumidor do produto final.

No âmbito do Programa, já foram aplicados 60 Testes de Transgenia, sendo que 50% das Sementes testadas sofreram contaminação, fazendo com os/as agricultores/as que armazenavam suas sementes perdessem o controle da qualidade de sua produção, colocando em xeque a continuidade de seu plantio com segurança alimentar.

Confira a programação completa do Encontro Estadual de Sementes

Quarta-feira – Dia 22

8h: Credenciamento

9h: Mística de Abertura

9:30h Mesa de abertura

10h Mesa Redonda: A convivência com o Semiárido e o Programa Sementes

Alexandre Pires – Presidente Nacional da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA)

João Alexandre – Coordenador da ASA Sergipe

Tatiana Canuto – SEIT

Mediação: Alex Federle e Joilda Aquino (CDJBC)

11:30: Feedback sobre a situação da Lei Estadual de Agroecologia e o processo de retomada da discussão sobre a Lei de Sementes

Jorge Rabanal – Representante da RESEA

12:30h: Almoço

14h: Análise de Conjuntura

. Rose Rodrigues (Ex-Secretária de Agricultura de Sergipe)

. Thaís Moura – Movimento de Pequenos Agricultores (MPA)

14:40h: Debate e considerações finais dos/as debatedores/as

15:45h: Lanche

16h: Mesa redonda: O Protagonismo das Mulheres na Discussão de Sementes no Estado de Sergipe

Debatedoras:

. Daniela Bento (ASA),

. D. Josefa (Agricultora e Quilombola)

. Elielma Vasconcelos – MPA

. Zilda Marina da Silva – Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR/SE)

Mediação: Maria Milena

17:40h: Inova Social

Amaury da Silva dos Santos – EMBRAPA

19:30h: Jantar e Noite Cultural

Dia 23 quinta-feira

8h: Retomada com dinâmica e música

8:20h: Apresentação do Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA)

Camila Rocha – CDJBC

9h: Testes de Transgênica (discussão técnica)

Camila Rocha – CDJBC

9:40h: Painel de Experiências:

Apresentação dos Resultados dos Testes de Transgenia no âmbito do Programa Sementes do Semiárido

Camila Rocha – CDJBC

Mapeamento da Diversidade e Estoque de Sementes das Casas

Maria Milena Ferreira (CDJBC)

Constituição da Rede de Sementes do Semiárido Sergipano

Alex Federle (CDJBC)

12h: Almoço

14h: Flash Mob e Feira de produtos agroecológicos e de sementes crioulas

Por Débora Melo