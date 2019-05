FAMES traz palestrante para abordar municipalização do trânsito

20/05/19 - 12:28:41

A quantidade assustadora de mortes no trânsito tem levado municípios brasileiros a realizarem ações de conscientização e prevenção. E pensando em qualificar todos os profissionais que trabalham com trânsito nos municípios sergipanos, além daqueles gestores que pretendem municipalizá-lo, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, através do CNM Qualifica, realiza hoje, 20, uma formação técnica para esse público.

“O Código Nacional de Trânsito, que rege toda a legislação, existe há exatos 20 anos, mas a imprudência acaba matando cerca de 50 mil pessoas por ano no País. Uma das suas principais inovações, é que ele destaca o município como protagonista de um processo relevante”, afirma o consultor e especialista em direito de trânsito, Sergio Perotto.

O palestrante reconhece que ainda há uma dificuldade nos municípios sobre a importância dessa política pública voltada ao trânsito. “Estimular os municípios sergipanos para que se integrem ao sistema nacional e passem, efetivamente, a serem protagonistas de um sistema que dá segurança e proteção à vida, é um dos objetivos da nossa vinda”, ressaltou.

Fonte e foto ASCOM/FAMES