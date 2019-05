Fundat está anunciando inscrições abertas para 556 vagas de cursos de qualificação em Aracaju

20/05/19 - 16:30:06

Quando o assunto é investir na qualificação profissional do aracajuano, a Prefeitura de Aracaju se mantem firme no cumprimento da meta, inserida no Planejamento Estratégico, de proporcionar ainda mais condições de acesso às capacitações que estejam alinhadas às demandas do mercado de trabalho. A prova disso é que, a partir desta terça, 21, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) está com inscrições abertas para 556 vagas de cursos livres, distribuídas em 31 turmas e 20 cursos, pertencentes aos eixos de Produção Cultural e Design, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Desenvolvimento Educacional e Social, Ambiente e Saúde, e Produção Alimentícia.

As capacitações são gratuitas e a matrícula pode ser feita de segunda a sexta, das 07h30 às 12h e das 13h às 17h00, na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou diretamente na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) onde ocorrerá o curso. Porém, as inscrições para as turmas que acontecerão nas unidades dos bairros 17 de Março e Santa Maria, serão realizadas apenas nos respectivos locais. Mas, atenção: o horário de funcionamento da unidade do bairro 17 de Março é das 08h às 16h. Além disso, as matrículas para os cursos do eixo Informação e Comunicação só poderão ser efetuadas no local em que ocorrerão as aulas. É importante ressaltar que as inscrições são realizadas enquanto houver vagas e que a maior parte delas são destinadas às UQPs.

No ato da inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos (original e cópia): RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem 16 ou 17 anos, será obrigatório o acompanhamento do responsável, que também precisará do RG e CPF em mãos. Confira abaixo as opções de cursos disponíveis e as informações essenciais para cada turma.

Inglês Básico: 120h |Início: 27/05 | Horário: 13h às 16h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: CQUP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

Como Falar em Público: Carga Horária: 20h |Início: 28/05 | Horário: 13h às 16h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: CQUP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

Informática Avançada: Carga Horária: 80h |Início: 29/05 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Informática Básica | Local de realização: CQUP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

Informática Avançada: Carga Horária: 80h |Início: 29/05 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Informática Básica | Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, S/N, Bairro Santa Maria);

Liderança e Desenvolvimento de Equipes: Carga Horária: 40h |Início: 27/05 | Horário: 08h às 11h| Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, s/n, Bairro Santa Maria);

Material Reciclado (Palha): Carga Horária: 30h | Início: 28/05 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, s/n, Bairro Santa Maria);

Informática Avançada: Carga Horária: 80h | Início: 29/05 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Informática Básica | Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

Técnicas em Vendas: Carga Horária: 40h |Início: 28/05 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

Inglês Básico: Carga Horária: 120h |Início: 27/09 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

Informática Avançada: Carga Horária: 80h |Início: 29/05| Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Informática Básica | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

Massagem Modeladora: Carga Horária: 60h |Início: 28/05 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de massagista ou experiência comprovada na área| Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

Informática Avançada: 80h |Início: 29/05 | Horário: 8h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Informática Básica | Local de realização: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

Técnicas Básicas de Arte em Feltro: Carga Horária: 30h |Início: 27/05 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

Hamburguer Gourmet e Artesanal: Carga Horária: 12h |Início: 28/05| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

Informática Avançada: Carga Horária: 80h |Início: 28/05 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Informática Básica| Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

Telemarketing: Carga Horária: 30h |Início: 27/05 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

Sobremesas Finas: Carga Horária: 20h |Início: 28/05 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

Informática Avançada: Carga Horária: 80h |Início: 29/05 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Informática Básica| Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, bairro Coroa do Meio);

Doces e Salgados: Carga Horária: 40h |Início: 28/05| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, bairro Coroa do Meio);

Educação Empreendedora e Financeira: Carga Horária: 30h |Início: 27/05 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, bairro Coroa do Meio);

Técnicas Básicas em Patchwork: Carga Horária: 30h | Início: 28/05 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio II (Av. Desembargador Antônio Gois, s/n, bairro Coroa do Meio);

Liderança e Desenvolvimento de Equipes: Carga Horária: 30h |Início: 29/05 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio II (Av. Desembargador Antônio Gois, s/n, bairro Coroa do Meio).

Associações e instituições parceiras

Técnicas Básicas de Pintura em Tecido: Carga Horária: 30h |Início: 27/05| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Lar Infantil Cristo Redentor (Rua São Gonçalo, nº 717, bairro Dezoito do Forte);

Técnicas Básicas em Caixa de Presente: Carga Horária: 30h |Início: 28/05| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Associação de Mulheres Trabalhadoras em Reciclagem – Mater (Rua Dezoito, nº 10, conjunto Padre Pedro, bairro Santa Maria);

Técnicas Básicas em Biscuit: Carga Horária: 30h |Início: 29/05| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Sergipe – GACC (Av. Desembargador Maynard, nº 654, bairro Cirurgia);

Técnicas Básicas em Bolsas: Carga Horária: 30h |Início: 29/05 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Externato São Francisco de Assis (Rua Nossa Senhora das Dores, nº 585, bairro Suíssa);

Técnicas Básicas de Bordado em Fitas: Carga Horária: 30h |Início: 28/05| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Centro de Integração Raio de Sol – Ciras (Rua Rosa Azul, nº 360 – Lote 01, bairro Santa Maria);

Pães Caseiros e Artesanais: Carga Horária: 12h |Início: 28/05| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Associação Nosso Lar de Assistência à Infância – ANLAI (Rua Expedicionário Brasiliano Oliveira Gomes, s/n, bairro Santa Maria);

Sobremesas Finas: Carga Horária: 20h |Início: 27/05| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Associação de Moradores do Bugio (Av. Centenário, s/n, bairro Bugio);

Informática Avançada: Carga Horária: 80h |Início: 29/05| Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Informática Básica | Local de realização: Ceinfra (Rua Idalício Soares, nº 456, bairro Olaria);

Técnicas Básicas de Arte em Feltro: Carga Horária: 30h |Início: 28/05| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Instituto Rahamim (Rua Trinta e Dois, nº 122, bairro Santa Maria).

Por Alana Karolina Gois