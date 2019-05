GMs de Rosário e Maruim detém 2 assaltantes e recuperam 3 Celulares

20/05/19 - 05:48:18

Na noite desse Domingo (19/05) por volta das 20:30hs a Guarda Municipal de Rosário recebeu informações da Guarda de Maruim sobre uma perseguição em direção a Rosário a 02 indivíduos em uma moto cinza os quais tentaram efetuar assaltos a populares na Praça da Caixa Econômica em Maruim.

A equipe GOT (Grupo de Operações Táticas) coordenada pelo secretário Batista fez diligências no sentido de interceptar os suspeito, quando no trevo de Rosário visualizou os indivíduos assaltando um casal que esperavam taxi no local.

Em ato contínuo foi realizado abordagem, na busca pessoal foram encontrados com o garupa 03 aparelhos celulares sendo de vitimas da Av. Humberto Gomes, Conj Mutirão e do casal no trevo de Rosário. Imediatamente equipe da Guarda de Maruim se fez presente em apoio contribuindo de forma efetiva para contenção dos autores.

Os indivíduos foram identificados como José Junio Marcelino de 29 anos e Felipe Adriano de Jesus Santos de 19 anos ambos moradores de Malhador.

A moto utilizada estava com a placa adulterada com fita isolante para dificultar identificação da referida moto. A União das Guardas Municipais de Rosário e Maruim fez a diferença mais uma vez.

Fonte e foto assessoria