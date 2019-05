Governador realiza entrega de caminhão-baú em Tomar do Geru

20/05/19 - 22:57:01

O governador Belivaldo Chagas esteve no município de Tomar do Geru, Sul do estado, na tarde desta segunda-feira (20), para realizar a entrega de um caminhão-baú do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do extinto PAA Leite. A cerimônia aconteceu no assentamento Espírito Santo, localizado no Povoado Tabuleiro.

O governador participou do evento ao lado da vice-governadora, Eliane Aquino; do secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola; da secretária de Estado da Inclusão Social, da Assistência e do Trabalho (Seit), Lêda Lúcia Vasconcelos; do deputado estadual Zezinho Sobral, dentre outras lideranças da região.

Na ocasião, Belivaldo forneceu a cessão do veículo, que permitirá à Cooperativa dos Agricultores de Tomar do Geru uma prestação gratuita de serviços sociais, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e/ou atividades com finalidades correlatas à política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).

“Eu fico feliz em chegar aqui e ser bem recebido e, principalmente, poder trazer esse benefício para esses agricultores. Afinal de Contas, é preciso cuidar da agricultura do nosso estado. Nós temos o projeto Dom Távora e tanto outros que precisam ser fortalecidos. Temos que analisar também o que cada indústria precisa e tentar alinhar com a produção da agricultura local. Essa preocupação a gente ouve de quem entende e tenta colocar em prática. Por isso, vamos sempre ouvir os agricultores, as entidades, no intuito de levar o desenvolvimento para as regiões e renda para população” , disse o governador Belivaldo Chagas.

A vice-governadora Eliane Aquino ressaltou a importância do veículo para o fortalecimento da agricultura familiar. “Eu sei o valor que esse caminhão vai ter na vida de vocês e eu quero muito que o trabalho melhore muito. Durante a minha experiência na assistência social, o lugar em que eu tive mais felicidade foi exatamente no fortalecimento da agricultura familiar, porque eu sei o que significa para cada homem e cada mulher, cada produtor rural ganhando seu dinheiro, vendendo o seu produto e melhorando sua vida. Se nós tivermos a capacidade de conseguir melhorar a vida de vocês, com isso, todos nós ganhamos”, ressaltou Eliane.

O deputado Zezinho Sobral, ex-secretário de Inclusão, destacou a importância do trabalho realizado pelas cooperativas sergipanas. “A gente hoje vê 40 cooperativas economicamente ativas em Sergipe, isso é motivo de muita alegria para eles e para nós também, acompanhar a geração de emprego, de economia para o nosso estado e para o nosso país”, afirmou.

Importância

A partir da cessão, agricultores, cooperados e a população do município poderão ser beneficiadas, com acesso aos produtos oriundos da agricultura familiar. A cessão de uso do caminhão foi aprovada pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

Na oportunidade, a secretária da Seit ressaltou os esforços para aquisição do caminhão e o apoio da secretaria aos agricultores do assentamento. “Foi uma luta muito grande e quero fazer justiça também ao deputado estadual Zezinho Sobral, que no período que em esteve à frente da pasta, se esforçou para trazer esse veículo. Portanto, é o momento de início de um novo ciclo. A gente tem que se preocupar com a questão da produção, logística, mas também da garantia da regularidade de escoamento dos produtos. Por isso, a Seit vai estar junto com vocês no que precisarem”, destacou Lêda Lúcia Vasconcelos.

“O governador Belivaldo Chagas vir trazer esse caminhão é uma bênção. A Coopergeru estava sofrendo para escoar os nossos produtos. Hoje nós temos 57 cooperados e esse veículo será um alívio para todos nós. Estou muito feliz”, comemorou o André Leonor dos Santos, presidente da Coopergeru.

O caminhão cedido foi adquirido fruto do repasse realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que tratava da aquisição de equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos do Convênio, o qual teve como objeto ‘o apoio ao desenvolvimento de ações complementares do Programa de Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite do Governo Federal no Estado de Sergipe. À época, o veículo custou R$ 210 mil.

Foram repassados ao governo um total de 13 caminhões (seis caminhões tanque e 7 caminhões-baú).

Os caminhões-baú foram encaminhados à Coopatsul (Salgado), Coopernordestina (Poço Redondo), Prefeitura de Indiaroba, Prefeitura de Monte Alegre e Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Já os seis caminhões-tanque foram doados para as prefeituras de Frei Paulo, Gararu, Pinhão, Poço Redondo, Porto da Folha e Tobias Barreto.

ASN- Agência Sergipe de Notícias