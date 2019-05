Governo divulga destino Sergipe durante Casamento de Carlinhos Maia

20/05/19 - 15:23:45

Serão distribuídos kits promocionais compostos por uma sacola personalizada e com o nome do estado, material impresso com informações turísticas e um exemplar do Guia Sergipe Trade Tour

Segundo maior destino turístico de Sergipe com grande representatividade na área do turismo náutico do Nordeste, o município de Canindé do São Francisco, distante 198 quilômetros da capital, Aracaju, foi o local escolhido pelo digital influencer Carlinhos Maia, para celebrar a união com seu companheiro, Lucas Guimarães. A solenidade acontecerá nesta terça-feira, 21, às 16h30, no restaurante Karranca’s, passagem obrigatória dos viajantes que visitam a cidade.

Neste contexto e com o intuito de potencializar as ações de divulgação turística do estado, o Governo de Sergipe, através da Secretaria do Turismo (Setur), em parceria com a Prefeitura Municipal de Canindé do São Francisco, desenvolverá uma ação promocional do destino Sergipe aos convidados e artistas hospedados na cidade.

Serão distribuidos kits promocionais compostos por uma sacola personalizada e com o nome do estado, material impresso com informações turísticas e um exemplar do Guia Sergipe Trade Tour 2019, assim, cerca de 100 artistas de renome nacional deverão receber um completo panorama dos atrativos turísticos de Sergipe.

Ciente que a solenidade terá um alcance nacional, o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, se diz entusiasmado com o evento e a visibilidade que terá o estado. “Serão várias celebridades comentando sobre a festa e divulgando as belezas que a região possui. Pensando nisso, tivemos a ideia de presentear este público com o kit promocional, para despertar o desejo de voltar a nossa terra e explorar ainda mais Sergipe”, explica.

O secretário de Turismo, Cultura e Esporte do município de Canindé de São Francisco afirma que a festa fortalece o turismo da cidade. “O casamento está movimento consideravelmente a cadeia turística e a economia do município. Nossa expectativa é que o fato possibilite uma grande visibilidade ao turismo e, com certeza, muitos seguidores dos convidados serão atraídos pelo destino, contribuindo com o crescimento da demanda. Vários eventos já aconteceram na região, no entanto, este é de maior repercussão”, declara Genilson Aragão.

Cobertura

A solenidade contará com a cobertura jornalística da Revista Caras e do Programa Amaury Jr (Rede TV). Entre os convidados hospedados em Canindé estão: David Brazil, a cantora Anitta, os humoristas Renato Aragão e Tom Cavalcante, além de personalidades como Paola Oliveira, GKay, Gretchem, Lorena Improta e Léo Dias.