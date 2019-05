GOVERNO DO ESTADO DIVULGA ATRAÇÕES DO ENCONTRO NORDESTINO DE CULTURA 2019

20/05/19 - 14:08:04

Os sergipanos iniciaram a semana com uma ótima notícia. Nesta segunda-feira(20), o governo do Estado divulgou as atrações que irão se apresentar no Encontro Nordestino de Cultura 2019. O anúncio ocorreu durante um café da manhã, que contou a presença do secretário-Geral de Governo, José Carlos Felizola, representando o governador Belivaldo Chagas. Na ocasião, também foi lançado o Selo “Sergipe é o país do Forró”. O evento contou também com a participação do deputado Federal Fábio Mitidieri; o prefeito interino de Aracaju, Nitinho Vitale; deputado estadual Zezinho Sobral; secretários de Estado; representantes de entidades do setor empresarial, além da classe artística. O destaque da programação será as atrações sergipanas, ao todo, serão 66 atrações locais, 09 atrações nacionais, 11 quadrilhas juninas, 11 grupos folclóricos, além de 11 orquestras e filarmônicas.

O Encontro Nordestino de Cultura 2019 é uma realização do governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE). Ao todo, serão 11 dias de uma vasta programação no intuito de envolver a população, turistas e visitantes para a preservação da cultura nordestina.

Entre as atrações do Encontro Nordestino de Cultura está o Arraiá do Povo. O Arraiá será realizado na Praça de evento da Orla de Atalaia, de 20 a 30 junho. Nas atrações nacionais estão Targino Godim (PE), Chambinho(SP), Cezzinha (PE), Genival Lacerda(PB), Trio Nordestino(BA), Quinteto Violado (PE), Banda Saíra(SP), Silvério Pessoa (PE) , Jorge de Altinho(PE).

“Esse evento traz não só o reconhecimento à classe artística, mas também abre um leque de oportunidades para ela fora e em Sergipe. Isso ajuda a elevar a autoestima de todos nós sergipanos e também incrementa o turismo, que é um dos nossos fatores de desenvolvimento mais importantes, que nós temos para hoje e para o amanhã. O turismo é uma indústria silenciosa e, de forma silenciosa, movimenta a economia de forma fantástica. Com eventos como este, principalmente investindo no São João, a gente ajuda os vendedores ambulantes, os restaurantes, bares, pousadas, hotéis, taxistas e motoristas. Enfim, um leque de serviços que representa dinheiro movimentando na cidade, economia se aquecendo e, com isso, a gente vai movimentando o estado de Sergipe, como também resgatando nossa cultura”, ressaltou o secretário-geral de Governo, José Carlos Felizola, representando o governador Belivaldo Chagas.

Com o tema “100 anos de Jackson do Pandeiro”, o Encontro Nordestino de Cultura 2019 congrega também o Fórum Nacional de Música Nordestina, o Arrasta Pé do 18 do Forte, os concursos de quadrilhas juninas do Centro Cultural Gonzagão (Arraiá do Gonzagão) e do Centro de Criatividade (Arranca Unha).

Para a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), Conceição Vieira, o Encontro é fruto da união dos setores para valorização e fortalecimento cultural do sergipano. “Os festejos juninos do Governo de Sergipe estão iniciando hoje com uma parceria forte, com o sistema empresarial do nosso estado e com os artistas. Além disso, estamos lançando um selo que oficializa e que cria uma unidade cultural para Sergipe que é Sergipe o país do forró. É uma celebração dupla. Pois o selo resgata a sergipanidade, e dá força e unidade àquilo que é a nossa principal referencia que é o São João. Queremos resgatar que Sergipe é o pais do Forró”, disse.

A presidente da Funcap destacou ainda uma novidade no processo de seleção dos músicos, o cadastro no mapa do Ministério da Cultura. “Isso é novo e importante, principalmente porque empodera o artista sergipano e o coloca no cenário nacional”, comentou Conceição Vieira.

O presidente do Sindicato Sindicato dos Músicos Profissionais de Sergipe (Sindmuse), Tonico Saraiva, elogiou a organização do encontro e a forma democrática para seleção dos músicos. “Estou muito feliz. Existiam algumas reivindicações do Sindmuse e essas questões foram resolvidas junto ao governo do Estado. A organização está de parabéns pela transparência e pela forma democrática que realizou a seleção. Acredito que esse novo modelo trouxe mais uma segurança e tranquilidade aos músicos”, comentou.

O músico Erivaldo de Carira também destacou a iniciativa. “Eu acho que é uma maneira de preservar a cultura, divulgando nossos artistas, principalmente àqueles sanfoneiros que passam o ano todinho esperando pelo São João. Esse ano, o Encontro homenageia Jackson do Pandeiro, um cara que batalhou muito por essa cultura e a gente tem que dar continuidade. Não podemos deixar acabar”, exaltou.

Selo

No evento, também foi lançado o Selo “Sergipe é o País do Forró”. A ação é pioneira em Sergipe e tem o intuito de engajar o setor público e privado, para potencializar a cultura, e principalmente a tradição junina, empoderando o sergipano e sua raiz nordestina, mostrando que Sergipe é e sempre será, o país do forró!

O Selo é uma realização e organização do Governo de Sergipe, com as entidades produtivas do estado (Acese, CDL Aracaju, Fecomércio-Se, Senac, Sesc, ABIH, Sindpese, Setransp, Sebrae-se, Rede Sergifar, além das Cooperativas de Transporte, Coopertalse, Coopertaju ) e a classe artística.

Na oportunidade, o secretário de Estado da Comunicação Social, José Sales Neto, apresentou a comunicação visual do encontro. “Nosso intuito foi destacar as características do homenageado e do nordestino. Afinal, São João é vida, alegria e cor. Usamos elementos da cultura nordestina, a exemplo da xilogravura. Nós preocupamos, sobretudo, em ressaltar a essência da cultura nordestina”, explicou.

Turismo

Além da valorização da cultura nordestina e sergipana, o Encontro Nordestino de Cultura 2019 é responsável pelo aumento do fluxo de turistas em Sergipe no mês de junho. Foi pensando nisso, que o governo do Estado estará nos dias 22 a 26 de maio, com um stand no Shopping da Bahia, no intuito de divulgar a programação do Encontro Nordestino de Cultura 2019 e promover o Selo Sergipe é o país do Forró.

Para a diretora de Turismo da Setur, Lara Brunele, a ação visa incrementar o turismo, movimentando a economia, consequentente, gerando renda e emprego para o estado. “Vamos divulgar o que temos de melhor no nosso estado e a temática vai ser justamente essa: Sergipe o país do forró. Vamos levar com muito entusiasmo e com muita alegria o que tem de melhor no nosso destino Sergipe”, frisou.

Encontro Nordestino de Cultura

O Encontro tem inicio com o Fórum Nacional da Música Nordestina, que será realizado nos dias 10 e 11 de junho. Com o tema: 100 anos de Jackson de Pandeiro, o Fórum tem objetivo de discutir e preservar a tradição nordestina. O Encontro segue nos dias 14 e 15 de junho com o Arrasta Pé do 18 do Forte.

O Encontro também envolve o Concurso de Quadrilhas do Arranca Unha. O Concurso é composto por 36 quadrilhas da capital e do interior. Nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de junho acontecem as eliminatórias. Já nos dias 22 e 23 as semifinais e a grande fina do dia 30 de junho.

Já o Concurso de Quadrilhas do Gonzação que é composto por 36 quadrilhas da capital e do interior, acontece nos dias 20, 21, 22, 25 e 26 de junho, com a etapa eliminatória. Nos dias 27 e 28 de junho serão realizadas as semifinais e a final no dia 29 de junho.

