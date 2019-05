Homem suspeito de vender anabolizantes é preso novamente no município de Aracaju

20/05/19 - 13:16:01

Dois homens suspeitos de comercializar anabolizantes em Sergipe foram presos pela Polícia Civil com 300 unidades dos produtos em Aracaju. A operação policial terminou com a prisão de Vinícius Genezio Cunha Nunes, 21 anos, e Leonardo Silva dos Anjos, 27 anos.

Vinícius, que foi preso em flagrante na noite dessa sexta-feira (17), é apontado como um dos maiores comerciantes de anabolizantes do estado, notadamente o mais conhecido nas classes média e alta. Ele já havia sido preso em março deste ano, mas foi concedida a liberdade provisória. Já Leonardo, armazenava os produtos em sua residência, no conjunto Orlando Dantas, na capital.

Segundo o delegado Osvaldo Resende, do Departamento de Narcóticos (Denarc), entre os produtos apreendidos havia anabolizantes proibidos no Brasil, que eram importados do Paraguai. “Um deles é conhecido como um dos principais vendedores de anabolizantes para classe média e alta aqui em Sergipe. Notamos, inclusive, que ele já estava vendendo em cartão de crédito”, disse o delegado.

Informações e foto SSP