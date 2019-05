Huse registra atendimento a 66 vítimas de queda no fim de semana

20/05/19 - 22:59:59

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), registrou durante o final de semana (17 a 19) cerca de 520 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitaram de algum tipo de atendimento no Pronto Socorro da unidade. Desse total, 137 pacientes precisaram ficar internados para reavaliação e outros procedimentos. A maioria dos casos foram caracterizados por baixa complexidade e deveriam ser atendidos pela rede básica de saúde ou Unidades de Pronto Atendimento (UPA), mas, na maioria das vezes, acabam procurando ajuda no maior hospital público do Estado e referência em média e alta complexidade.

Os casos que mais buscaram atendimento no Huse esse final de semana foram três vítimas de acidentes automobilísticos, 26 vítimas de acidentes motociclísticos, duas vítimas de atropelamento, seis vítimas por arma branca, 10 vítimas por arma de fogo, 66 vítimas de queda, 28 vítimas com sintomas de dor de cabeça, 31 com dores abdominais, entre outros sintomas.

Para se ter uma ideia, somente nesse período, foram registrados 255 usuários somente na Área Azul (considerada baixa complexidade), desse total, 48 ficaram internados. Já nas salas de Ortopedia e Sutura, 146 pacientes foram atendidos pelos médicos plantonistas. Os consultórios do Otorrino e Oftalmo somaram 28 atendimentos durante o final de semana e os ambulatórios de Retorno e Oncologia, totalizaram 21 atendimentos nesse período.

O Hospital Pediátrico Dr. José Machado de Souza, localizado no Huse, registrou atendimento a 47 pequenos pacientes. Sua maioria com viroses típicas da estação. A costureira Valéria Matos, 37, estava acompanhando o pequeno J.L.M, 7, com febre e inflamação na garganta. “Ele apresentou esses dores na última quinta-feira, então, não pensei duas vezes e vim direto para o Huse porque é mais completo e consigo atendimento correto com exames e medicação. Ele agora está bem melhor e provavelmente à tarde depois que a pediatra avaliar nós vamos para casa”, explicou.

ASN- Agência Sergipe de Notícias