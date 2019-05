Inscrição para jovens e adultos realizarem exame Encceja começa nesta 2ª

20/05/19 - 11:24:15

As provas serão aplicadas dia 25 de agosto

Por Ítalo Marcos

As pessoas que não conseguiram concluir os estudos do Ensino Fundamental ou o Ensino Médio na idade apropriada já podem fazer, a partir desta segunda-feira, 20, as inscrições para a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). As inscrições deverão ser feitas até 31 de maio, através do link http://enccejanacional.inep.gov.br/Encceja. As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto e os portões serão abertos às 8h da manhã.

Quem se inscreveu no ano passado e não pôde comparecer, precisará anexar um documento comprobatório no ato de inscrição para realizar a prova este ano. O estudante que fará o Encceja também pode ter acesso ao material de apoio e as provas antigas, com intuito de melhor se preparar para o exame.

O período de inscrição também será o mesmo para quem deseja solicitar atendimento especializado que inclui pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo e/ou discalculia. O resultado será publicado no dia 7 de junho e terá abertura para recurso entre os dias 10 e 14 de junho.

Para quem deseja solicitar atendimento pelo nome social, o período será de 3 a 7 de junho. O resultado será divulgado em 14 de junho, com direito a recurso entre os dias 17 e 21 de junho.

Em Sergipe, as provas acontecerão em Aracaju e nas sedes dos municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Estância, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Simão Dias.

Só no ano passado, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) certificou 1.751 jovens, 133 destes no Ensino Fundamental e 1.618 no Ensino Médio. O coordenador do Divisão de Exames e Certificações, Edson Aragão, destacou a importância do exame. “O Encceja é uma oportunidade ímpar para todos os jovens e adultos porque se trata de uma avaliação que dá oportunidade aos que não tiveram acesso à escola em idade regular. Dessa forma, facilita a entrada e a vida no mercado de trabalho e, a nível de etapa, para quem quer cursar o ensino superior”, afirmou.

Como funciona o Encceja

Para obter a certificação do Ensino Funda­mental é preciso ter, pelo menos, 15 anos completos no dia da realização do exame. Já para obter a certificação do Ensino Médio, o candidato deverá ter 18 anos completos no dia da realização do exame.

As provas são aplicadas anualmente e têm quatro aplicações com editais e cronogramas diferentes, sendo eles: O Nacional, para residentes no Brasil; o PLL, para pessoas privadas de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas; o Exterior, para brasileiros residentes no exterior; e o PLL Exterior, para pessoas que moram no exterior e são privadas de liberdades ou cumprem medidas socioeducativas.

São quatro provas objetivas com 30 questões de múltipla escolha, além da redação, que deve ser desenvolvida no gênero dissertativo-argumentativo com um tema pautado em relevância social, cultural ou política. Para conseguir o certificado, o candidato tem que alcançar uma pontuação mínima de 100 pontos em cada prova. Já a redação tem a pontuação de 0 a 10 e para o candidato ser aprovado precisa atingir pelo menos 5 pontos.

Para o Ensino Fundamental, as disciplinas abordadas são: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física, Redação, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais.

Já para o Ensino Médio, são: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Certificado

Obter o certificado do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio faz toda a diferença na vida de pessoas que não haviam terminado o estudo regular na idade certa. Um dos beneficiados foi o auxiliar de serviços gerais Daniel dos Santos Santana. Com 23 anos, ele ainda estava fazendo o ensino médio, e ficou sabendo do Encceja através da esposa. “Foi muito importante para mim, porque agora que tenho o certificado de Ensino Médio, posso fazer o Enem ou qualquer concurso que exige essa escolaridade”, disse ele, que recentemente se inscreveu para o curso de Saneamento Ambiental no IFS.

Outra pessoa beneficiada pelo Encceja foi a jovem Thaysa Lopes. “Quando eu tinha 16 anos, estava estudando no ensino médio e acabei engravidando. Por causa disso, tive que parar os estudos. No ano passado eu fiz o Encceja e consegui meu certificado de Ensino Médio. Agora pretendo fazer o Enem para o curso de Medicina”, declarou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC